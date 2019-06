Cote d'Ivoire: Développement des Pme - Félix Anoblé annonce de belles perspectives

Le secrétaire d'Etat chargé de la Promotion des Pme était, le jeudi 6 juin 2019, l'invité de la Tribune de l'Aip, au cours de laquelle il a décortiqué la politique gouvernementale visant le développement du tissu des Pme.

Le développement de la Côte d'Ivoire, il en est convaincu, devrait pouvoir reposer sur les Pme, à condition que celles-ci soient bien encadrées et accompagnées sur tous les plans et qu'elles se formalisent en créant ainsi davantage d'emplois formels et en contribuant à l'augmentation des recettes fiscales.

Félix Anoblé a défendu cette conviction, jeudi, à la Tribune de l'Aip (Agence ivoirienne de presse Ndlr) dont il était l'invité. Devant des dizaines de journalistes, le secrétaire d'Etat chargé de la Promotion des Pme a mis l'accent sur les actions et initiatives prévues par son département pour relever ce grand défi du développement des Pme.

Un défi que le gouvernement entend relever avec le programme Phœnix d'un montant de 83 milliards de F Cfa, constituant le plan stratégique de développement des Pme. Le gouvernement, à en croire Félix Anoblé, est en train de mettre en place un fonds de soutien aux entreprenants et aux micro-entreprises.

Mais également, des postes d'encadrement et de suivi des entreprenants et Pme dans toutes les collectivités ivoiriennes. L'émissaire du gouvernement a aussi parlé de l'opérationnalisation d'un observatoire dédié aux Pme et de la plateforme électronique d'identification des entreprenants et des Pme.

Enfin, il a annoncé un partenariat entre son département et le Centre national de recherche agronomique (Cnra), puis avec la structure I2T pour l'exploitation par les Pme des brevets produits par ces deux structures et la mise en place d'un dispositif prenant en compte les Entreprises de taille intermédiaire (Eti).

Au titre de l'accès au financement, Félix Anoblé a fait noter la signature, il y a quelque temps, d'une convention avec la Société générale de Côte d'Ivoire (Sgci), d'une valeur de 350 milliards de F Cfa sur quatre ans et qui inclut une maison dite des Pme.

Et la mise en place en cours du Fonds de garantie de 30 milliards de F Cfa et du Fonds de l'innovation qui sera doté d'un montant de 20 milliards de F Cfa. « Pour le gouvernement, les Pme devraient constituer le socle de l'économie ivoirienne. A travers elles, nous devons pouvoir créer des richesses nationales. Et donc, elles doivent être toutes formelles et notre objectif à ce sujet est d'atteindre 100% d'entreprises formalisées d'ici à 2020, en prenant en compte les micro-entreprises. C'est la clé pour une bonne politique d'accompagnement des Pme », a commenté Félix Anoblé.

Bientôt, à en croire l'hôte de l'Aip, plus personne ne pourra mener une activité économique dans l'anonymat, et même les micro-entreprises devront être recensées et enregistrées dans la base données du gouvernement.

C'est pour faire connaître ces mesures que le secrétaire d'Etat a mené récemment une grande tournée de sensibilisation et d'informations sur la politique gouvernementale en matière de promotion des Pme.

Une tournée qui l'a conduit dans neuf régions et deux communes d'Abidjan. Cette tournée devrait reprendre d'ici peu.

En Côte d'Ivoire, selon Félix Anoblé, les Pme ne représentent que 20% du Pib, là où dans les pays développés et émergents, on est à plus de 50%, et offre 23% des emplois. Aussi, plus de trois millions de personnes mènent une activité économique sans être connues.