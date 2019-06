Cote d'Ivoire: Lutte contre la contrefaçon, bonne gouvernance - Les solutions de Oberthur Fiduciaire

L'originalité des documents (billets de banque, certificats, diplômes, extrait de naissance, carte nationale d'identité, quittances, reçus et autres documents de valeur) est souvent mise à rude épreuve avec les documents falsifiés.

Ce qui compromet les chiffres d'affaires, les recettes fiscales, les bases de données dans les administrations publiques et privées.

D'où la nécessité de sécuriser et d'authentifier les documents pour les usages dans différents secteurs d'activité. Un séminaire d'information et de formation a été organisé, le jeudi 6 juin 2019, au Sofitel Hôtel Ivoire, par la société Oberthur Fiduciaire en collaboration avec le Moniteur du commerce international (Moci).

«Nous voulons, à travers ce séminaire, attirer l'attention des dirigeants, sur la nécessité de sécuriser certains process de document pour lutter contre la contrefaçon et sécuriser les recettes fiscales », explique Edouard Gilbert, directeur de la division services et documents sécurisés de Oberthur Fiduciaire, le principal animateur de cette session.

Oberthur Fiduciaire est, en fait, l'un des leaders mondiaux de l'impression de haute sécurité, notamment l'impression et la production des billets de banques, des quittances, des diplômes, des chèques-banques. «Sur toute la chaîne de production des documents de valeur, nous mettons l'accent sur la sécurité de l'information, de l'énergie et l'anti-corruption... Nous disposons donc d'un outil novateur dans l'industrie de l'impression haute sécurité, avec un savoir-faire unique issu de son expérience en impression fiduciaire et en tant qu'acteur incontournable dans l'impression de chèques, titres de services et documents officiels », assure en substance Edouard Gilbert.

La sécurisation des documents de valeur tient aussi en la qualité du support (du papier), des encres, des méthodes d'impression. Pionnier des systèmes de sécurité intelligents et contrôlés électroniquement pour la protection des billets pendant leur transport, avec à la clé, plusieurs certifications, le groupe Oberthur Fiduciaire, a déjà exécuté un projet du District autonome d'Abidjan (entre 2010-2015) pour la production de documents sécurisés. Une expérience qui a donné plus d'arguments à Edouard Gilbert et ses collaborateurs qui ont décidé de renouer les contacts avec la Côte d'Ivoire, de par sa position stratégique de pays phare de la sous-région Ouest-africaine.

«La spécificité de notre action va au-delà de la sécurisation du produit, de l'environnement et de méthode de production ; nous observons les règles de données personnalisées et nous avons un fort engagement dans la lutte contre la corruption », précise Edouard Gilbert.

Plusieurs cadres issus de banques, de l'Ansut et de l'administration publique, ont pris part à cette session d'information et ont manifesté un grand intérêt pour cette problématique de sécurisation des données et documents, l'un des moyens innovateurs pour lutter contre la contrefaçon et promouvoir la bonne gouvernance.