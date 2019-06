Cote d'Ivoire: Cérémonie de remise de don - L'Ansut équipe la salle multimédia de l'Insaac

La remise de matériels informatiques s'est déroulée en présence de Siaka Ouattara, Dg de l'institut national supérieur des arts et de l'action culturelle.

L'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut) et l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) ont scellé un partenariat pour la professionnalisation de la formation.

Et le 6 juin, à la salle Bitty Moro de l'Insaac, une cérémonie de remise de dons en matériel informatique est venue concrétiser cette volonté des deux institutions. 30 ordinateurs et une imprimante. Tel est le don offert par l'Ansut à l'Insaac aux fins d'équiper la salle multimédia de l'institut.

C'est un Siaka Ouattara, Directeur général de l'Insaac, heureux, qui a réceptionné le don des mains de Koné Dioffoa, chef de projet Education, représentant le Dg de l'Ansut, avant de le confier à son secrétaire général tout en les exhortant à en faire bon usage et surtout bien l'entretenir et le sécuriser.

« Le plus important n'est pas d'acquérir du matériel mais après il faut en faire un bon usage, le sécuriser et l'entretenir. C'est pourquoi je vous engage tous à mettre en œuvre une bonne politique de gestion et de sécurisation du matériel afin de performer la formation », a-t-il lancé d'entrée à l'endroit des responsables et étudiants et l'Insaac.

Avant de relever l'importance de ce matériel pour la formation dans la structure qu'il dirige. « Ces ordinateurs seront d'une contribution appréciable à la formation de nos étudiants notamment dans le domaine de l'infographie, la création publicitaire, le cinéma d'animation, l'illustration, la formation en ligne, photographie d'art etc. Sans oublier le domaine de l'archivistique en vue du passage au numérique de la documentation. C'est pourquoi nous disons un grand merci à l'Ansut, car, les enseignements de qualité, dans les domaines de spécialités, seraient incomplets si on n'y ajoute pas les Tic dans un monde en pleine avancée numérique et en constante mutation technologique », a indiqué Siaka Ouattara.

Portant la parole au nom de Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, Pr Koffi Dougbo, conseiller technique, s'est réjoui de sa présence à la cérémonie et a traduit le salut fraternel de son mandant à l'Ansut et à l'ensemble des corps de l'Insaac. Avant de conclure que « Cet important appui participera à la professionnalisation de la formation. Merci à l'Ansut d'avoir prêté une oreille attentive à la préoccupation de l'Insaac en posant cette action dans l'intérêt du service publique ».