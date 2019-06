Algérie: Bensalah signe des décrets portant ratification d'accords et mémorandums d'entente internationaux

Alger — Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a signé cinq décrets présidentiels portant ratification d'accords et mémorandums d'entente internationaux, conformément à l'article 91-9 de la Constitution, indique jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

Il s'agit de l'accord relatif à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d'Azerbaïdjan, signé à Bakou le 21 juin 2018 et de l'accord de siège entre la République algérienne démocratique et populaire et la Société financière internationale, signé à Alger le 11 décembre 2004.

Le chef de l'Etat a également signé un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire de Chine sur la coopération dans le cadre de l'initiative "la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du 21e siècle", signé à Beijing le 4 septembre 2018.

Le quatrième décret présidentiel porte sur la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis sur la coopération dans le domaine des infrastructures, signé à Alger le 17 septembre 2018.

Il s'agit aussi de l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Belarus sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Minsk le 20 février 2018.