Afrique: Festival afropolitain nomade - Le Congo invité à la sixième édition

Lionel Kombo de Bayonne, Spirita Nanda, Even's Mab et Mariusca Moukengue vont représenter le pays à l'événement qui aura lieu du 25 au 29 juin, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'opérateur et entrepreneur de la Maison des jeunes et des cultures urbaines (MJCU), Marcus Bissila, sera également la partie.

« Cette participation des artistes congolais à ce festival est une très bonne chose, car cela prouve une ouverture d'esprit et que nos artistes ont pris conscience qu'au-delà de l'aspect festif, les festivals sont aussi des lieux de rencontres professionnelles. Le fait que nous ayons aujourd'hui quatre artistes retenus prouve que nous allons maintenant vers l'international » a indiqué Marcus Bissila. « Ce festival est une grande vitrine pour les artistes et j'espère que notre participation à cette rencontre culturelle aura de retombées positives pour la musique congolaise en générale », a-t-il ajouté.

Le festival n'est pas seulement un lieu de rencontres pour des artistes internationaux mais aussi une plate-forme de formation sur les métiers liés à la culture. C'est à ce titre qu'il y aura des ateliers sur le numérique et les arts visuels ainsi que des conférences sur l'évolution du hip hop africain et sur la place des femmes dans l'art et la culture.

« En tant qu'opérateur culturel, au cours de cette édition, je présenterai les différentes activités que j'organise à travers la MJCU. Je prendrai aussi part à la restitution du documentaire qui a été réalisé lors de la précédente édition à Dakar, car j'ai fait partie de l'équipe technique comme opérateur de prise de vue », a poursuivi Marcus Bissila

Lancé en 2012, ce festival promeut le dialogue et la valorisation des valeurs de l'inclusion et du vivre ensemble, en favorisant le rapprochement interculturel entre les artistes du Nord et du Sud. Il fait le tour des grandes capitales culturelles africaines.