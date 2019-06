Madagascar: Accélérateur de startups - Première saison d'Orange Fab lancée hier soir à la Tour Ankorondrano

Ayant pour ambition de faire émerger des entreprises innovantes porteuses de progrès pour Madagascar, Orange Fab vient de lancer la Saison 1 de son programme d'accélérateur de startups.

La promotion de l'innovation est la meilleure voie vers une croissance économique soutenable, selon les économistes malgaches qui se sont exprimés sur la politique structurelle pour le développement économique. C'est également dans cette même optique qu'Orange Fab mène son soutien pour les jeunes entreprises, à la recherche d'accompagnement pour grandir rapidement à Madagascar, comme à l'international. Selon ses promoteurs, il s'agit d'une plateforme qui réunit le meilleur de l'écosystème d'Orange avec les dernières technologies, les meilleurs experts, les clients particuliers et entreprises ou encore des partenaires investisseurs, qui se mettront au service des startups sélectionnées.

Pour cette première saison d'Orange Fab, parmi une vingtaine de candidatures, trois startups ont été sélectionnées et présentées hier, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux d'Orange Madagascar, à la Tour Ankorondrano. Toutes ont mis en avant des solutions pour la société malgache, notamment, la solution de collecte de déchets à impact social et environnemental présentée par la startup Greentsika, le processeur de paiement mobile avancé par VanillaPay et la Plateforme de réservation de transport routier, proposée par la troisième startup Lemuriia.

Accompagnements. Selon Orange Fab, ces trois startups sélectionnées bénéficieront d'un environnement de travail exceptionnel, de formations exclusives pour booster leur entreprise, de l'écosystème d'Orange Fab et du réseau international de partenaires des 12 autres Orange Fab présents sur quatre continents. Pendant six mois, des leaders du monde économique, des experts, des coaches, et des investisseurs encadreront les dirigeants de ces start-ups. Des événements, ateliers et formations seront proposés à ces start-ups afin de les aider à développer leur activité.

L'espace co-working Orange Fab permettra aux start-ups de travailler ensemble, au plus près de l'écosystème Orange, mais aussi d'échanger avec leurs partenaires et clients dans un cadre à la fois professionnel, stimulant et convivial. A la sortie du programme d'accélération, selon Orange Fab, le but est que le produit ou service offert par chaque startup soit le meilleur de sa catégorie, qu'il dispose d'une stratégie et d'un modèle économique éprouvé, le tout porté par une équipe aux compétences renforcées. « Orange est convaincue qu'à Madagascar, le digital est source de progrès et à même de faciliter le quotidien des populations.

Le pays regorge par ailleurs de talents et d'un entreprenariat dynamique. Notre ambition est simple, nous mobiliserons le meilleur d'Orange pour aider les plus belles innovations à toucher un maximum de gens » a affirmé Michel Degland, directeur général d'Orange Madagascar. Pour sa part, Pascal Latouche, directeur d'Orange Fab France et Coordinateur du réseau Orange Fab, a indiqué qu'Orange Fab Madagascar rejoint désormais le réseau des 16 accélérateurs business développés par Orange sur quatre continents.« Nous renforçons ainsi notre ancrage en Afrique / Moyen-Orient, où nous sommes déjà présents avec le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Jordanie, la Tunisie.

Les start-ups malgaches vont donc tirer bénéfice des relations avec Orange, non seulement en Afrique / Moyen - orient, mais aussi en Europe, en Asie, et aux US. Je souhaite un plein succès à l'Orange Fab Madagascar et aux start-up sélectionnées. L'ensemble du réseau international Orange Fab vous soutient», a-t-il déclaré. Bref, ce programme d'accélérateur de startups offre plus de chance pour les jeunes Malgaches, connus pour leurs fortes potentialités dans l'innovation, surtout dans le secteur des services.