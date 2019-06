Madagascar: Nouveaux volontaires du Corps de la Paix - La santé et l'agriculture comme domaines d'intervention

La dernière vague de volontaires qui ont prêté serment, hier, grossiront les rangs des 1400 volontaires américains du Corps de la Paix ayant déjà servi à Madagascar plus de 25 ans.

Comme des centaines, voire plus d'un millier d'autres avant eux, il ne leur a fallu que deux mois et demi pour s'acclimater. La langue malgache, notamment les dialectes régionaux, et la culture malgache, ils se les sont appropriés au bout de dix semaines de formation. « Ils », ce sont les 42 nouveaux volontaires américains du Corps de la Paix qui ont prêté serment, hier, à la résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis, Michael Pelletier, à Ambaranjana. Ils seront incessamment déployés sur le terrain et travailleront durant les deux prochaines années auprès de la population malgache, dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'élevage.

Ainsi, le monde rural sera essentiellement leur principal environnement dans le cadre de leurs missions. Dans le domaine de l'agriculture, ces volontaires accompagneront des paysans malgaches et contribueront au développement rural à travers des appuis aux agriculteurs et éleveurs, ainsi qu'aux associations paysannes. Leurs contributions permettront alors d'améliorer les techniques et les pratiques agricoles, et amélioreront ainsi la situation alimentaire et nutritionnelle de la population.

Tendre vers le développement. Quant aux volontaires qui interviendront dans le domaine de la santé, ils proposeront leurs soutiens dans les quatre coins de la Grande île, dans un objectif d'apporter un appui en matière d'adoption de meilleures pratiques sanitaires. Pour ce faire, ils seront amenés à travailler avec les centres de santé de base (CSB) et les comités de santé (COSAN) dans diverses régions. Dans ce cadre, ils mettront en pratique l'approche « Care groups » regroupant des mères de famille leaders en matière de santé, afin de mieux vulgariser les messages et informations de santé. Les secteurs de la santé maternelle, la prévention des maladies infantiles, la lutte contre la malnutrition chronique et celle contre le paludisme, ainsi que les maladies d'origine hydrique, seront leurs principaux secteurs d'intervention. « Les volontaires travaillent directement et main dans la main avec la population, les paysans, les mères de famille, les enfants, ainsi que les diverses structures dans le domaine de la santé, afin de connaître les aspirations de ceux qu'ils côtoient, et apporter un réel changement qui tend vers le développement », a affirmé le directeur du Corps de la Paix à Madagascar, Vanessa Dickey.

Une collaboration qui ne manquera pas non plus de favoriser les échanges culturels. Actuellement, 152 volontaires du Corps de la Paix sont en activité à Madagascar, intervenant dans les domaines de l'éducation, la santé et l'agriculture. Plus de 1400 volontaires du Corps de la Paix ont déjà servi à Madagascar depuis 1993. Rappelons que le Corps de la Paix, créé en mars 1961 par le président des Etats-Unis d'alors, John Fitzgerald Kennedy, a déjà permis à 220.000 jeunes volontaires américains, de servir dans 139 pays. Actuellement 7000 volontaires sont en activité dans 60 pays.