Madagascar: Ministère des Affaires Étrangères - Renforcement de capacités en diplomatie commerciale

Renforcement de capacités en diplomatie commerciale pour « les représentants extérieurs » du MAE.

Les conseillers économiques et commerciaux de Madagascar que l'on appelle également « les représentants extérieurs » ont suivi une formation sur la diplomatie économique et commerciale, au Ministère des Affaires Étrangères, les 5, 6 et 7 Juin. Comme son nom l'indique, la formation - suite à une initiative gouvernementale - a été axée sur la représentation commerciale dont l'objectif est, d'après les informations qui ont été fournies, de « garantir une prestation de haute qualité pour les entreprises du pays souhaitant réussir sur les marchés étrangers ». Désormais, ces conseillers économiques et commerciaux de Madagascar, appuyés par l'ITC ou le Centre du Commerce International, s'imprègnent du Trade Map et Market Access Map dans leur mission.

Ce sont des outils d'analyse des flux commerciaux et des conditions d'accès au marché, recommandés par l'ITC. Et ce n'est pas tout. Cette formation vise surtout à ce que ces représentants extérieurs soient à même de conseiller, d'une part, les entreprises nationales qui aspirent à s'étendre et à s'impliquer davantage sur le marché international et de convaincre, d'autre part, les entreprises étrangères à s'implanter à Madagascar. Et ce, grâce au « Guide de la diplomatie commerciale » de l'ITC. Notons que le régime actuel mise sur la diplomatie économique et commerciale et c'est même le fondement de ce renforcement de capacités.