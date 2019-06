Togo: Construction d'un parc logistique à Lomé

Une lettre d'intention a été signée jeudi à Londres entre le ministre chargé du Secteur privé, Kodjo Adedze, et les responsables d'Agility, un poids lourd du secteur logistique.

Faure Gnassingbé avait reçu le même jour Geoffrey White, le PDG de ce Groupe.

Agility devrait construire et gérer un parc logistique à proximité du port de Lomé. Aucun détails n'a été donné pour le moment par les signataires.

La société a fait ses débuts comme fournisseur d'entreposage local au Koweït et est devenue la plus grande entreprise de logistique au Moyen-Orient. Elle est l'un des plus importants fournisseurs de logistique intégrée au monde et le plus important propriétaire et développeur privé de biens immobiliers industriels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Agility a affiché des revenus de 5,1 milliards de dollars en 2018

Le Togo a lancé en mars dernier un Plan national de développement (PND) dont l'un des axes consiste à développer l'activité logistique pour devenir un hub régional.