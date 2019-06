Congo-Kinshasa: Echos du stage de Marbella - Les Léopards ont livré mercredi une opposition

La première était en 4-4-2 losange tandis que celle d'en face en 4-3-3 pointe haute. C'est l'équipe à dispositif tactique 4-4-2 qui l'en emporté sur le score de 2-1.

L'équipe A était en 4-4-2 losange avec Mpoku et Maghoma placés comme des ailiers excentrés, le duo Assombalanga-Bolingi en pointe et la doublette Mbemba-Imbula à la récupération. Ungenda et Luyindama ont composé la charnière centrale de la défense et Issama et Masuaku ont défendu les couloirs de la défense. La cage était gardée par Matampi.

L'équipe B, quant à elle, était formée en 4-3-3 pointe haute avec la clé de jeu donnée à Trésor Mputu derrière Bakambu en pointe. Akolo et Elia se sont occupés des ailes. Bompunga et Bope ont formé la paire de l'axe défensif, épaulés sur les côtés par Djuma et Ngonda. Mulumbu et Tshibola ont été associés dans l'antre jeu. Mossi était le gardien de l'équipe.

Buteurs: Assombalanga et Mpoku pour l'équipe A et Bakambu pour l'équipe B. A signaler un penalty manqué par Assombalanga.