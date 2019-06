Congo-Kinshasa: Liprobakin - V.Club corrige CNSS (70-63) et croisera Arc-en-ciel en demi-finales

Le BC V.Club a battu CNSS (70-63), ce jeudi 6 juin, au stade des Martyrs de la Pentecôte, dans un match en retard de la troisième journée de la phase de six du championnat de la Ligue provinciale de Kinshasa (Liprobakin).

Un match choc, serré, voire très serré en terme de marquage sur terrain et même au niveau du marquoir, mais toujours à l'avantage de V.Club qui s'est imposé du début jusqu'à la fin. Au premier quart temps, V.Club s'en est sorti avec (14-9). Non, il fallait aller au deuxième quart temps. Et là, V.Club, très percutant avec une Natacha Mambienga au meilleure de sa forme, maintiendra sa domination (31-26), en dépit de quelques velléités de Kethia Mbelu Bukasa qui ne pouvait rien, parce que bien ceinturée par Marlène Ngobeleza. C'est le score à la mi-temps.

A la reprise, CNSS sort toutes ses armes, le coach Ade Koko change plusieurs système de jeu mais sans succès. Les poulains du coach Agnès Mbundi, motivés par la présence dans les gradins de leur président, Me Popol Badjegate qui a même mobilisé le groupe d'animation de la grande famille vert et noir pour la circonstance, n'ont fait que marquer de paniers, gardant toujours le contrôle du jeu (49-46) jusqu'à la fin du troisième quart temps. Quel match !

Pour le quatrième et dernier quart temps, il fallait jouer le tout pour le tout. Et, V.Club s'est bien comporté. A un certain moment, les deux équipes se sont même retrouvées à égalité (51-51). Qu'à cela ne tienne, plus rien ne pouvait empêcher Vea de creuser l'écart et remporté finalement le match (70-63).

Pour Christelle Nsimba : «il fallait corriger cette équipe qui pensait nous battre au lendemain du match avorté du 12 mai dernier à cause de la pluie ».

A l'arrêt de ce match qui s'est soldé en queue de poisson à la mi-temps, CNSS menait (31-23), après avoir été mené au premier quart temps : (16-17). Pour le coach Ade Koko, la donne allait toujours être la même. Malheureusement, V.Club a repris son bâton.

Par cette victoire, V.Club termine deuxième au classement de cette phase de six, et jouera Arc-en-ciel mercredi 12 juin en demi-finales. Les deux équipes se croiseront en aller et retour, et le vainqueur ira en finale. L'autre demi-finale verra CNSS qui a terminé en première position croiser le fer avec Tourbillon.

Popol Badejgate : l'objectif c'est conserver le titre...

Aussitôt après, le président de BC VClub a réagi à chaud, félicitant ses joueuses et l'ensemble du staff pour la victoire, précisant que le plus grand travail reste à faire : « nous travaillons dans la logique de la continuation : vous le savez bien que V.Club est champion depuis quatre ans, et nous, à notre arrivée, nous nous sommes assignés comme objectif de conserver ce titre le plus longtemps possible. Et, à ce stade, nous ne sommes plus qu'à deux pas ».