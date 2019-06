Congo-Kinshasa: Prévue au mois de mars 2020 à Paris - Le CULPAC en plein préparatif de la conférence sur la paix et l'éducation

Le Conseil Universel pour la Paix des Nations et Continent (CULPAC) organise, au mois de mars 2020 à Paris (France), la conférence sur la paix et l'éducation. Cette rencontre préparatoire s'est tenue le 22 mai 2019, à la Maison de l'UNESCO à Paris (France) par les Ambassadeurs des pays accrédités à l'UNESCO.

Ces derniers ont vivement félicité le CULPAC et l'ont encouragé pour son programme d'éducation de l'enfance et de la jeunesse, surtout les filles, en milieux ruraux africains. Conduite par son Secrétaire Général, Daniel Santu BIKO et le Conseiller diplomatique de cette organisation internationale, Patrice SALAGA, la délégation de CULPAC a été honorée à l'UNESCO par le choix du programme. Celui-ci prône l'épanouissement de la jeunesse pour un avenir responsable, radieux et satisfaisant pour le développement de la nation.

Il convient de signaler qu'au cours de la rencontre préparatoire, la Première Dame de la République Démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshilombo Tshisekedi a été représentée par son Assistante, en la personne de Madame Thyna Ngangura.

Rappelons que le CULPAC avait lancé ce programme lors de l'organisation de la conférence intitulée «Temps Musical Humanitaire pour la Paix et l'Education» qui avait eu lieu le 29 mars dernier à la Maison de l'UNESCO à Paris, à la Place de Fontenoy, soutenu par Sa Grandeur Dominique Khonde Mpolo, Ministre Universel pour la Paix. C'était une occasion de réflexions intellectuelles de l'ensemble des personnalités vouées à l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, surtout des filles, ainsi qu'au projet d'installation de l'eau potable en milieu rural en Afrique. La sensibilisation à cet important programme d'éducation et de paix se fera par la musique, comme l'indique le thème de la conférence. Car, l'art d'Orphée est vecteur par excellence de paix, atteignant toute personne sans aucune discrimination, a-t-on laissé entendre.

Aussi, le Culpac s'est-il souvenu des artistes musiciens aujourd'hui disparus et reconnus pour la bonne cause, à savoir : le Français Daniel Balavoine (mort lors d'un crash d'hélicoptère au cours du Rallye Paris-Alger-Dakar en février 1986 avec son ami Thierry Sabine) et le Congolais Papa Wemba, décédé le 24 avril 2016 sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, à Abidjan. Quelques chansons sur la paix et l'éducation entonnées par Papa Wemba, quatre jours avant sa disparition, ont été auditionnées. Ces morceaux ont été finalisés par le chanteur Kabeya Héritier Watanabe, élevé depuis le 5 septembre 2018 au parlement européen à Bruxelles, à la distinction d'ambassadeur suprême international de la jeunesse par la paix du Culpac.

Signalons que le CULPAC a son siège à Kinshasa, Capitale de la République démocratique du Congo.