Cote d'Ivoire: Bédié remplit les conditions pour être candidat, 2020, c'est pour les gagner et non s'amuser (Guikahué)

Mis jeudi 6 juin 2019 dans « le fauteuil blanc », un événement débat du quotidien « Le Nouveau Réveil », dénommée », Maurice Kacou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Pdci a abordé le sujet de la candidature éventuelle du Président Henri Konan Bédié à la présidentielle de 2020.

De la candidature du président Bédié en 2020

« Bédié est présidentiable au regard de la Constitution. Il remplit les conditions pour être candidat. Le redimensionnement du parti était le premier acte de la préparation de la convention. Nous sommes en train de préparer la convention du PDCI-RDA, qui va choisir le candidat. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous sommes en train de nous réorganiser, nous mobiliser pour faire fonctionner le parti et le rendre conquérant pour aller aux élections. Les élections de 2020, c'est pour les gagner et non pour s'amuser (... ) La candidature du PDCI-RDA en 2020 est un impératif catégorique non négociable (... ) 2020 sera « dégéré », débouclé et déplier. Le président Bédié est au laboratoire, il réfléchit, parce qu'on doit gagner les élections. Quel que soit le militant du PDCI qui veut être candidat, il ne pourra jamais réussir s'il n'a pas l'onction du président Henri Konan Bédié », a précisé Maurice Kacou Guikahué.

Pour le secrétaire exécutif en chef du PDCI, les conditions doivent être réunies pour la tenue d'une élection présidentielle crédible en 2020. « Nous réclamons un dialogue plus grand sur tout l'environnement électoral : code électoral, le découpage... Le gouvernement parle de recomposition, mais ce n'est pas cela la préoccupation des Ivoiriens. La Cour africaine des Droits de l'homme et des peuples a dit de modifier la loi sur la CEI, et nous sommes pour cette modification. Les conditions seront créées pour l'orgueil du Président Ouattara. C'est un technocrate qui a travaillé dans les grandes institutions et pour ce qu'il est, il faut qu'il ouvre les yeux de temps en temps ».