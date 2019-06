Ile Maurice: Budget alternatif de 100 % CITOYEN - Mettre Maurice au travail

Nouvellement lancée, la formation politique 100 % CITOYEN fait preuve d'innovation et de créativité. Elle a présenté son budget alternatif à l'hôtel Hennessy Park à Ébène hier, jeudi 6 juin, avant le Budget national prévu lundi.

Dev Sunnasy, le secrétaire général, et son équipe souhaitent mettre Maurice au travail en créant une race d'entrepreneurs et d'innovateurs. Les petites et moyennes entreprises seront appelées à se consolider au sein d'un nouveau pilier économique qui pourra créer des emplois aux 41 000 chômeurs affectés auparavant dans le secteur de l'agro-industrie.

Autre mesure, parmi tant d'autres annoncées hier soir, un rethinking de la diplomatie économique, avec la nomination de nouveaux ambassadeurs et conseillers économiques en poste dans de nouveaux pays en Afrique.

De plus, afin de redynamiser la démocratie, 100 % CITOYEN se propose d'annuler les pensions du Premier ministre, des ministres et du président de la République et d'éliminer le poste de vice-président.

Ci-dessous le budget alternatif dans son intégralité :

