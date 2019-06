Ile Maurice: Plainte pour menaces - La mosquée révèle un mensonge de Callichurn

«C'est la politique depuis 40 ans de la Bagh-e-Muhammadi Musjid de ne pas inviter de politiciens à ses fonctions. Le 5 juin, la prière d'Eid-ul-Fitr se tenait à la Musjid comme traditionnellement. Aucune autre fonction n'a été organisée avant ou après la prière, ni aucun politicien n'était invité pour l'occasion.» Le Management Committee de la mosquée Bagh-e-Muhammadi de Triolet contredit les propos du ministre Soodesh Callichurn.

Lorsqu'il a porté plainte à la police pour menaces, mercredi 5 juin, le ministre du Travail a déclaré qu'il était à la mosquée «on the occasion of Eid festival as invited guest attending a fonction». Or, si l'on en croit la direction de la mosquée, il ment.

Mais le suspect qui aurait menacé Soodesh Callichurn, Altamess Emamdin, lui en attendant, a passé la nuit d'hier en cellule... il avait été arrêté le lendemain de la plainte du ministre.

La direction de la mosquée va plus loin en expliquant qu'à la fin de la prière, ses membres ont remarqué Soodesh Callichurn et le Parliamentary Private Secretary Sharvanand Ramkaun (également témoin à la police de Callichurn) saluer les personnes qui sortaient après la prière. «Les incidents relatifs à l'Honorable Callichurn rapportés par la presse se sont déroulés dans la rue, en dehors de la Musjid et la personne impliquée (NdlR, Emamdin) n'est ni un membre ni un habitué de la congrégation.»

La mosquée est cependant venue "clairifier" son communiqué, sur sa page Facebook, vers les 10 heures ce matin à la suite de la parution de cette nouvelle dans Sunday Times : "This year Hons Callychurn (sic) and Hons Ramkaurn (sic) were present outside the Musjid to wish all the brothers Eid Mubarak after Namaaz Eid.

- Afterward we got information that Hons Callychurn (sic) and Hons Ramkurn (sic) were invited to have refresehment at the residence of one of our mussali."