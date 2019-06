Congo-Kinshasa: Mode - Didi Stone dans les bras de Rihanna !

Ça peut paraître banal pour certains mais quand les observateurs scrutent l'évolution de son mode de vie, ils disent que Didi STONE a été bien préparée pour atteindre son niveau actuel dans la communauté africaine de la diaspora en Europe, mieux en Amérique.

Pour les uns et les autres, la fille chérie du chanteur congolais Koffi Olomidé est déjà sur les traces de Naomi Campbell, une célébrité moderne dans l'univers du mannequinat de haute marque des collections de mode à l'international.

Ni son père, encore moins sa mère, n'a orienté Didi Stone Olomide à faire ce travail de mannequin. Tout a commencé, renseigne son géniteur, depuis son bas âge comme un loisir de prédilection pour cette jeune fille de 20 ans. Or, c'était un rêve de devenir un mannequin professionnel international.

Evidemment, la fille de Koffi Olomidé a préféré une carrière totalement différente de celle de son père, la mode. Un amour, une passion, une vie.

Aujourd'hui, Didi Stone est mannequin de valeur et défile déjà sur les grands podiums de France. La "fashionista" est présente à tous les évènements de mode et beauté parisiens, confirme un modéliste congolais résidant à Paris.

Depuis son dévoilement dans le magazine "Elle" en passant par le portrait vidéo de la famille Olomidé sur une chaîne internationale sans oublier ses posts IG dans les réseaux sociaux où elle avoisine plus de 500.000 Followers, il faut avouer que la fille du Roi du Tcha-tcho a bien construit son image. Malgré que certains spécialistes de média digital contestent ou rabaisse son identité numérique sur la toile.

Didi Stone dans la Cour des grands !

Sollicitée par les grandes marques comme influenceuse, Didi Stone est maintenant passée à l'étape pour devenir une cantatrice si pas une mascotte dans la stratégie marketing de certaines maisons ou entreprises à Paris, voire aux Etats-Unis. Grâce à ses posts, à la fois extravagants et rocambolesques sur la toile, elle a atteint une influence qui a rapidement traversé les frontières. Didi Stone Olomidé fait parler d'elle sur les réseaux sociaux comme jamais avec des tenues hyper branchées. Chacune de ses tenues postées est toujours aussi fracassante. Ses looks parisiens et extravagants font sensation auprès de ses fans.

Elle est sans doute l'une des jeunes femmes les plus stylées d'Afrique. On lui doit notamment ce titre depuis sa victoire au concours de l'africaine la plus stylée de la diaspora qu'elle a remporté en 2016.

Récemment, le magazine américain "Vogue" a vanté ses milliers d'abonnés mais également, son goût pour le monde de la mode. Plus la jeune femme grandit, et plus ses looks sont sophistiqués et très chics.

On l'a même surnommé "la Reine des réseaux sociaux" et ce n'est pas à tort.

Didi Stone outrepasse son père !

Présentement, Didi Stone a atteint une vitesse de croisière dans l'univers du mannequinat qui outrepasse même l'aura de son père Koffi Olomidé sur la scène internationale.

Déjà, elle vient d'être sollicitée par la star américaine Rihanna qui la chouchoute pour la première campagne de « FENTY », sa nouvelle marque de vêtement de luxe. Une grande opportunité pour la coquette de la famille Agbwepa qui a franchi une étape où des milliers de personne rêvent dans le monde.

Il faut signaler que cette chanteuse américaine est la première personnalité artistique de la planète à franchir le cap de 100 millions de ventes numériques aux Etats-Unis. A son actif, Rihanna a déjà vendu plus de 213,2 millions d'albums et de single depuis le début de sa carrière musicale en 2005. Elle dénombre également 251 millions de classement avec ses chansons. Rien que ça !

En devenant l'une des égéries de FENTY, la fille de Koffi a surpris pas mal des invités le 23 mai dernier à Paris lors d'une soirée officielle organisée par Rihanna, à l'occasion de la présentation des premières pièces de sa collection LVMH en avant presse. Très relaxe et toute belle dans sa tenue, Didi Stone semble être intime et très complice à Rihanna. Il faut souligner que c'est la première fois que, dans sa carrière, que la chanteuse américaine lance une marque créée en dehors du groupe.Musical.