Congo-Kinshasa: Combat pour la vérité des urnes - Martin Fayulu s'y attèle et promet un mot d'ordre

Après plusieurs meetings populaires dans différentes villes du pays, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et leader de Lamuka, s'est maintenant orienté vers une nouvelle cible, en l'occurrence les étudiants considérés partout ailleurs comme les intellectuels originaux et futurs cadres.

Le jeudi 6 juin, en la salle du Collège Boboto dans la commune de la Gombe où il s'est entretenu avec les apprenants de la capitale congolaise, celui qu'on appelle "le soldat du peuple" a dit sa râtelée concernant la problématique de la crise de légitimité qui, à son avis, ronge la RD. Congo pendant plusieurs années. Pour lui, la seule solution à cette sempiternelle crise demeure la vérité des urnes.

Unikin, ISP/Gombe, ISC et tant d'autres institutions académiques ont été représentés par leurs étudiants lors de cette conférence animée par Fayulu Madidi Martin sur « la Crise de légitimité en RDC : causes et effets ». Profitant de son auditoire hautement scientifique, le candidat malheureux à la présidentielle a expliqué et explicité la quintessence même de la "non-reconnaissance" des pouvoirs en RD. Congo. Lequel constat date de l'indépendance. Martin Fayulu a d'ailleurs rappelé dans cette foulée, le célèbre adage de cette époque, soit de septembre 1960, à savoir : « après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Cela, dans la mesure où il s'est aussi posé, lors de cette période, la question de légitimité.

Tel un enseignant, ce cacique de la coalition Lamuka, qui en est du reste devenu le porte-étendard, a recensé quatre causes principalement de la crise de légitimité qui sont, entre autres, le non-respect de la volonté du peuple ; le mépris de l'intérêt général au service de l'intérêt privé ; l'inféodation et instrumentalisation des institutions ainsi que les interférences étrangères. Lesquelles causes ont pour effet, soutient-il, le maintien de l'instabilité, la pauvreté et paupérisation de la majeure partie de la population, le sous-développement dans le pays.

Solution : vérité des urnes

Soutenant que la RD. Congo s'est enfoncée dans la crise de légitimité après la proclamation "illégale et frauduleuse" de Félix Tshisekedi comme Président de la République, Martin Fayulu a sous-tendu devant les étudiants que le seul remède pouvant guérir le pays de cette impasse sur le plan des institutions demeure la vérité des urnes, tant clamée par le peuple congolais. Il a entériné qu'il ne se déroutera pas du chemin de revendication sur le respect du choix de la population, exprimé lors des élections du 30 décembre 2018. Par la même occasion, il s'est étonné du fait que la Cour Constitutionnelle se soit lancée dans la validation et invalidation des députés, à travers le comptage des procès-verbaux qui servent des preuves. Pourtant, lors de son recours en contestation des résultats de la Ceni, la Cour Constitutionnelle, précise-t-il, n'avait pas accepté de se référer aux procès-verbaux des scrutins.

En outre, le président de la Dynamique de l'Opposition a promis de donner le mot d'ordre pour les manifestations publiques au moment opportun. « Laissons le temps au temps ». Telle est la phrase qu'il a prononcée, tout en appelant tous les étudiants à la conscience afin de favoriser un véritable changement dans le pays. Ce qui revient aussi à dire, défendre à cor et à cri la Constitution de la République.

Pour ce qui est par ailleurs de la question liée à la démarche de Katumbi Chapwe qui prône une opposition républicaine, Martin Fayulu a rappelé et insisté qu'il n'est point opposant à Félix Tshisekedi et moins encore de quiconque. Car, il se considère comme le Président élu de la République et réclame, par conséquent, ce qui lui est de droit.