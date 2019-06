Congo-Brazzaville: Restauration - Un Congolais au championnat du monde des maîtres d'hôtels

Lors d'un entretien croisé avec les confrères de "Ziana TV", Fordice Juvenal Bama a confié qu'il représentera le Congo au concours qui se déroulera le 2 décembre, à Auxerre, en France.

Oui ! Il existe bien un championnat du monde des maîtres d'hôtels, initié par l'Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine des arts de la table et du service à la française. Il a été conçu, selon les organisateurs, afin de poursuivre la promotion des métiers du service en salle et permettre aux maîtres d'hôtels de toutes les nations du service en salle de comparer leurs savoirs, leurs techniques et leur art.

A cette compétition, le candidat du Congo sera Fordice Juvenal Bama. Diplômé de l'EcoSup hôtellerie de Lille dont il est titulaire du diplôme master 2 management, le candidat congolais a été formé à l'art culinaire et aux métiers de bouche, respectivement au Congo et au Sénégal, avant de continuer sa formation en France, en 2013, plus exactement à Domaine tourisme hôtellerie. Devenu une valeur sûre quant à ses compétences, il a exercé dans plusieurs restaurants et hôtels français. Aujourd'hui, le natif de Brazzaville exerce à son propre compte

Pour lui, représenter son pays est une fierté et un grand honneur. « C'est un challenge à relever en tant que premier Congolais à parvenir à la finale », estime-t-il. « C'est l'occasion de montrer au monde, comme lors du championnat du monde de football, que notre pays possède des professionnels du métier de service susceptibles de rivaliser avec le reste du monde et avec élévation, donner à la jeunesse l'envie et la motivation d'exercer dans le secteur de la restauration », indique-t-il.

Le candidat lance un appel aux autorités et à tous ses compatriotes pour le soutenir et porter haut les couleurs du Congo. « Soutenez-moi ! A nous d'écrire notre propre Histoire... Grâce à la restauration, même si la conjoncture est difficile, nous pouvons entreprendre, faire aimer ce métier aux jeunes en les incitant à apprendre, toujours apprendre. J'ai moult projets dans ce cadre pour former les jeunes au Congo... », assure Fordice Juvenal Bama.