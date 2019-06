Sénégal: Sédhiou / Le pire évité de justesse entre guinéens et habitants de Faradianto Sénégal - Le Balantacounda exige la restitution des animaux volés !

Il s'en est fallu de très peu hier, jeudi 06 juin en milieu d'après-midi, pour que les populations de Faradianto Sénégal et leurs voisins de Kissir, en Guinée Bissau, en viennent aux mains sur la bande frontalière. A l'origine, une affaire de vol de bétail qui met en cause la partie guinéenne accusée de s'être emparée de 36 têtes de moutons, mercredi dernier jour de la Korité. N'ayant rien retrouvé après d'intenses recherches en territoire guinéen, les habitants de Faradianto Sénégal, regroupés au sein d'un Comité de veille contre le vol de bétail, ramènent, en signe de représailles, 25 têtes de bœufs de la Guinée. Les 40 jeunes guinéens en arme venus reprendre de force les bœufs confisqués sont tenus en respect, désarmés et remis aux forces de défense et de sécurité du Sénégal. La zone est sous tension.

Le pire a été évité de justesse, hier jeudi, en zone de frontière entre populations du village de Faradianto Sénégal, dans la commune de Yarang, et celles de Kissir, en Guinée-Bissau dans la province de Cacheu. La partie sénégalaise accuse leurs voisins guinéens de s'être emparés de 36 têtes de moutons, avant-hier mercredi jour de la Korité. Le lendemain jeudi, les membres du Comité de veille contre le vol de bétail de Faradianto Sénégal se sont lancés à la recherche des bêtes volées qu'ils ne retrouvent pas, mais se saisissent à leur tour et en signe de représailles de 25 têtes de bœuf qu'ils ont réussi à mettre en fourrière à leur domicile.

Du côté de la Guinée, 40 jeunes se sont munis de fusils artisanaux et des coupe-coupe et se sont mis en route vers Faradianto pour récupérer leurs bœufs. Ils ont été encerclés puis désarmés par les jeunes de Faradianto Sénégal en ce jeudi après-midi. La Gendarmerie de Samine, les militaires en poste dans le secteur ainsi que le sous-préfet de Djibanar se sont transportés sur les lieux pour y maintenir l'ordre et la sécurité.

LE COMITE DE VEILLE DETERMINE A EN DECOUDRE

Jean Séraphin Mané, le président du Comité de veille contre le vol de bétail de Faradianto Sénégal déclare que les vols massifs de bêtes sont sans répit dans cette bande frontalière et soutient que les bœufs consignés ne seront pas restitués tant que les moutons volés ne sont pas remis à leurs propriétaires. Point de vue que partage Insa Camara, chef de village de Faradianto Sénégal manifestement très préoccupés par l'ampleur du phénomène.

Comme pour attester de cette ampleur, Ousmane Mansaly, le maire de Yarang, rappelle qu'il y a moins d'un mois, des dizaines de têtes de bœuf avaient été volées dans sa collectivité territoriale et qui n'ont toujours pas été retrouvées. Vers dix-huit (18h) heures, toujours ce jeudi, les échanges ont abouti à la libération de 30 jeunes guinéens et les 10 autres porteurs d'arme sont maintenus en détention, sur ordre du Procureur, a-t-on appris de source proche du dossier.

Pour sa part, Khalifa Dramé, le président de la Commission transfrontalière de lutte contre le vol de bétail dans le Balantacounda, exhorte à la réciprocité de la restitution des animaux afin, dit-il, que l'élan de construction de la paix en zone de frontière ne souffre d'aucune entrave et de façon durable.

Il y a quelques quatre mois, 21 têtes de bœuf avaient été emportées par des voleurs venus de la province de N'goré, en Guinée-Bissau, et les populations de Bafata au Sénégal avaient aussi saisi les leurs, avant que la restitution ne se fasse deux semaines plus tard. Il urge que des efforts soient renforcés dans la prévention pour éviter qu'un jour des tueries surviennent entre les voisins de la bande frontalière, sur fond de vol de bétail assez préoccupant dans cette partie de l'extrême sud du Sénégal à peine sortie du conflit armé en Casamance et des répercussions de la guerre de libération en Guinée-Bissau.