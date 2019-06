Sénégal: Informatisation des structures sanitaires - L'Adie déploie la plateforme Anapath à l'Hoggy

La plateforme AnaPath qui permet de gérer les Services d'Analyse et de Cytologie pathologiques des hôpitaux est désormais disponible à l'Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY). Cet instrument prend en charge intégralement les activités des laboratoires et des morgues.

Selon un communiqué qui est parvenu, hier jeudi, à notre rédaction, la plateforme AnaPath permet aussi de moderniser la gestion des activités des laboratoires d'analyse; de moderniser la gestion des activités des morgues; d'assurer l'échange d'informations entre les laboratoires et les morgues. «Il y a beaucoup de formalités pour la morgue qui génèrent beaucoup de papiers, grâce à la plateforme AnaPath, le temps sera optimisé ainsi que les ressources. Il y aura une meilleure diligence dans le traitement des dossiers du fait que l'Hôpital Général de Grand-Yoff reçoit beaucoup de demandes d'autopsies», a fait savoir le Pr Cherif Mohamed Moustapha Dial, le chef de ce service dans le dit hôpital.

Né du partenariat entre l'Agence de l'Informatique de l'Etat (ADIE) et les structures de santé, cette plateforme est la résultante d'une longue collaboration, soulignent les acteurs. «Fruit de plusieurs mois de collaboration entre les équipes de l'ADIE et celles du Laboratoire d'Analyse et de Cytologie pathologiques de l'Hôpital Général de Grand-Yoff (HOGGY), la plateforme AnaPath a été déployée en avril 2019 dans cet établissement hospitalier», relève la source. Et de poursuivre: «grâce à cette plateforme le Laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologique (AnaPath) a amélioré ses conditions de travail». Pour rappel, le service AnaPath de l'HOGGY s'occupe des prélèvements AnaPath et en même temps de la morgue de cet hôpital.