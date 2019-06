Mali: Mondial U20 - Le Mali prêt à créer la sensation pour une place en demie

Le Mali affronte l'Italie en quarts de finale du Mondial U20 ce vendredi. Les Aiglons reviennent de loin dans cette compétition des moins de 20 ans. Ils vont désormais chercher une place dans le dernier carré.

Les Aiglons ont su sortir l'un des favoris de la compétition après un scénario fou et une égalisation d'Aboubacar Konté au bout de la prolongation. La jeune Albiceleste a longtemps pensé tenir sa qualification mais c'était sans compter sur le Mali, surprenant et tenace jusqu'au bout. Cela restera comme l'un des meilleurs matches du tournoi en Pologne avec des rebondissements, une prolongation haletante et une séance de tirs aux buts fatidiques. À ce petit jeu, le Mali a été plus fort mentalement en revenant à chaque fois au score.

« Mes joueurs évoluent dans différents endroits, au Mali et en Europe. Nous nous sommes retrouvés tard avec seulement quatre jours de préparation. Ils étaient heureux de se retrouver mais il m'a fallu un peu de temps pour connaitre leur niveau de forme, étant donné qu'on a pas eu de matches amicaux officiels. Il a fallu les deux matches pour se mettre en jambes. On a commencé à trouver notre rythme contre la France et maintenant nous avons pleinement retrouvé notre envie de jouer de gagner, ce qui est le plus important, a confié Mamoutou Kane, le sélectionneur des Aiglons sur FIFA.com. Je leur ai dit qu'ils avaient de la chance d'être encore là et que beaucoup d'équipes n'avaient pas leur chance. Je leur ai dit de garder la tête haute et qu'on allait être encore là le 15 juin. C'était pas facile de jouer l'Argentine qui a déjà remporté la compétition plusieurs fois, contrairement à nous. Cette équipe a remporté la Coupe d'Afrique U-17 puis en U-19... Je leur ai dit 'jamais deux sans trois' ».

Au regard du fort mental dont ils ont fait preuve face à l'Argentine en huitième de finale, les Maliens auront un argument de taille pour pouvoir venir à bout des italiens. En plus leur solidarité et les exploits individuels, ces pépites peuvent ont les moyens pour pouvoir gagner cette rencontre et intégrer le cercle restreint des demi-finalistes de ce Mondial U20.

« Quand ils voient les autres équipes qui sont mieux organisées et qui ont plus moyens, mes joueurs ont une réaction d'orgueil et ça les pousse à se dépasser. Moi, ce que je constate, c'est que presque toutes équipes qui ont eu le monopole du ballon sont rentrées à la maison. Il faut être réaliste et la mettre au fond. Je ne suis pas très populaire au Mali parce que les gens pensent que je n'ai pas de système. Mais pour moi, le football, c'est gagner le match. Je préfère mal jouer et être encore là et que de rentrer à la maison avec mon beau football », a ajouté le technicien malien.

La donne est claire donc pour le Mali car il est impératif de gagner pour espérer continuer l'aventure dans ce mondial. La motivation est donc bien définie: gagner ouvrira au Mali la porte du dernier carré.

« L'Italie est un pays très tactique et très stratégique et qui tue parfois le jeu avec l'enjeu. Nous allons nous préparer au mieux et arrivés soudés et les provoquer un maximum pour les désorganiser un maximum. »