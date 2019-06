Burkina Faso: Près de 300 participants attendus au forum des médias sur la lutte contre le terrorisme

«Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, va abriter les 20 et 21 juin 2019, le forum des médias sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA et G5 Sahel», a indiqué le président du GEPPAO, l'Ivoirien Venance Kouassi Konan, jeudi, lors d'une conférence de presse.

Le président du GEPPAO espère environs trois cents participants constitués de journalistes, d'hommes politiques, d'experts sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, de chercheurs, d'étudiants et des Directeurs généraux des médias de presse des pays de l'UEMOA et du Maroc à la rencontre. La cérémonie d'ouverture de la rencontre, aux dires des animateurs de la conférence de presse, va connaitre la présence effective du président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré.

Ce forum, selon Venance Kouassi Konan, a pour objectifs de «saisir les mécanismes de bonnes pratiques en matière de communication dans un contexte de lutte contre le terrorisme, de comprendre et de recueillir les points de vue des spécialistes des différents pays en vue d'établir une collaboration en matière d'harmonisation des approches du traitement des informations et de dégager une politique commune en matière de communication dans la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA et dans le G5 Sahel».

M. Konan, par ailleurs, Directeur général (DG) de Fraternité Matin, a expliqué que le thème retenu pour ce forum: «le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest : entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels», sera traité sous forme de panels.

Les thèmes porteront, entre autres, sur les nouveaux défis sécuritaires dans la zone UEMOA et dans la région du G5 Sahel; la place des médias dans la lutte contre le terrorisme; la multiplicité des acteurs impliqués dans la défense de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest est-elle un avantage ou un frein à l'atteinte de leur objectif?; quelles stratégies communes de lutte contre le terrorisme et la criminalité; comment restaurer durablement la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest?

Le président du GEPPAO a invité les hommes et femmes de médias à prendre massivement part à la rencontre afin de tirer à la sortie, de grandes conclusions consignées sous la forme de «l'Appel de Ouagadougou».

«Les médias privés sont bien-sûr invités, ils sont même participants. Il faut dire que c'est une initiative portée par le GEPPAO, mais tous les professionnels des médias sont concernés à des degrés divers», a conclu le secrétaire général du GEPPAO Mahamadi Tiégna, par ailleurs, DG des Editions Sidwaya.