Algérie/Egypte: Sofiane Feghouli - « On veut gagner la CAN 2019 »

Les Verts d'Algérie vont en Egypte avec d'énormes ambitions. L'Algérie est une équipe à surveiller durant cette CAN 2019. Motivé à bloc, Sofiane Feghouli, détenteur du doublé coupe-championnat avec Galatasaray récemment, espère poursuivre sur l'autoroute du succès durant la Coupe d'Afrique des nations. Pour le joueur, les Fennecs arrivent au pays des pharaons avec la ferme intention de monter sur le trône de l'Afrique.

«J'aborde cette compétition avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. On a vraiment envie de faire quelque chose de grand et de faire plaisir aux supporters algériens. J'espère qu'on va aller le plus loin possible et qu'on pourra gagner ce tournoi. Quand je joue une compétition, c'est pour la gagner. Je n'ai pas un autre état d'esprit que celui de vouloir gagner. Il n'y a pas d'autre objectif que de remporter la CAN. On veut gagner la CAN, on va prendre les matchs les uns après les autres en respectant tout le monde. On espère être solides et remporter cette compétition. On veut aller au bout, peu importe la manière,» a confié Sofiane Feghouli au micro de nos confrères de Le Buteur.

L'Algérie a déjà participé à la Coupe du monde a plusieurs reprises et a remporté la CAN en 1990. Un exploit que les Fennecs voudraient sûrement rééditer. Avec 18 participations à la Coupe d'Afrique des nations, l'Algérie est une équipe qui ne sera probablement négligée par aucun de ses concurrents.

«Sincèrement, ça fait longtemps que je suis en Equipe nationale. Je vais mettre les mêmes ingrédients que d'habitude, c'est-à-dire donner le meilleur de moi-même, essayer d'être exemplaire et motiver mes coéquipiers. Je ne sais pas si je vais jouer ou démarrer la compétition. Si le sélectionneur me fait jouer cinq minutes ou me fait démarrer, ça ne change rien du tout pour moi. Je suis là pour ramener un trophée, je suis au service du collectif, je vais aider mes partenaires. On a besoin d'être tous ensemble. On doit être ensemble et répondre présents quand le sélectionneur nous fera appel,» a ajouté le joueur.

A la CAN 2019, les Fennecs sont dans la même poule que le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie.