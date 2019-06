Congo-Kinshasa: Giannelli Imbula veut être parmi les 23 Léopards pour la CAN 2019

Giannelli Imbula a annoncé il y a quelques semaines qu'il porterait désormais les couleurs de la République démocratique du Congo.

Le milieu de terrain est né en Belgique, a porté le maillot des espoirs français (sept sélections) et a longtemps décliné la sélection congolaise. Aujourd'hui, il apparaît dans une pré-sélection pour la CAN 2019.

Présent à Marbella avec la sélection congolaise pour un stage de préparation, Giannelli Imbula espère faire partie des 23 Léopards qui iront défendre les couleurs de la RDC en Egypte.

« C'est ma première présélection. On est encore 32 dans le groupe (seuls 23 joueurs seront retenus pour la CAN en Egypte). J'ai bien été intégré par tous les joueurs dans le groupe et par Paul (Jose Mpoku) puisque c'est mon cousin. Avant de venir, je lui ai posé quelques questions et du coup, je suis bien intégré. Même si physiquement c'est un peu compliqué mais, on prépare déjà les prochains matchs amicaux contre le Burkina Faso (9 juin) et le Kenya (15 juin). On attend ces échéances pour entrer dans le vif du sujet», a dit le joueur dans des propos relayes par Radio Okapi.

Par ailleurs, il a justifié le choix de jouer pour la RDC en ces termes : « c'est un choix qui s'est fait naturellement. Je viens de faire une saison complète, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et je me suis dit pourquoi pas la poursuivre cette saison avec la Can. Du coup, j'ai eu ces envies et en parlant aussi avec Paul, il m'a conseillé de venir jouer avec l'équipe nationale et j'espère que c'est un choix qui va être payant».

Le milieu de terrain passé par l'Olympique de Marseille et désormais au Rayo Vallecano est appelé pour la première fois avec Léopard et aura l'occasion de disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations.

« Je dois faire le maximum pour être dans les 23. Je me prépare bien physiquement car on a arrêté le championnat il y a longtemps. Donc on travaille dure pour être en forme durant cette CAN », conclut Giannelli Imbula.

La CAN 2019 au pays des Pyramides aura lieu du 21 juin au 19 juillet prochain et verra pour la première fois 24 équipes participer. Logée dans la poule A, la RDC se mesurera à l'Ouganda (le 22 juin), à l'Égypte ( le 26 juin) et au Zimbabwe ( le 30 juin).