Cote d'Ivoire: Salon de l'agro-industrie - La deuxième édition de « Agriedays » prévue du 12 au 14 juin

« Sécurité alimentaire et protection de l'environnement ». C'est le thème central de la deuxième édition du salon de l'agro-industrie et de l'environnement qui se tiendra du 12 au 14 juin 2019, à la bibliothèque nationale, à Abidjan-Plateau.

Organisée par l'Association ivoirienne des sciences agronomiques (Aisa), en partenariat avec la société « YKE Consulting », ce salon dénommé « Agriedays 2019 » a pour objectif principal d'échanger, et de promouvoir les connaissances et les acquis dans les domaines agricoles, industriels, et environnementaux sur les opportunités de financements.

Le président de l'Aisa, Pr Atsé Boua Célestin, a indiqué le jeudi 6 juin, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de ladite association, à Yopougon, que les « Agriedays 2019 » visent plus spécifiquement à renforcer les capacités des participants ; assurer la visibilité et la commercialisation des produits locaux transformés ; promouvoir les acquis scientifiques en faveur du développement durable et de la sécurité alimentaire; favoriser de bonnes pratiques de transformation et encourager la sécurité alimentaire.

Il s'agira également, selon lui, de capter et attirer de nouveaux clients et de nouveaux marchés ; promouvoir les connaissances agro-industrielles à fort impact socio-économique; présenter et découvrir des nouvelles innovations ; développer des portefeuilles de réseaux professionnels ; rencontrer des acheteurs professionnels nationaux et internationaux ; mettre en avant les richesses agricoles made in Côte d'Ivoire.

Ce salon sera marqué, au dire du conférencier, par des panels, des communications orales, des expositions. Le tout couronné par des distinctions.

Plus de 200 participants sont attendus. Notamment, des industriels, des enseignants et enseignants-chercheurs, des étudiants, des fonds de financement, des associations de producteurs.