Congo-Brazzaville: Petites et moyennes entreprises - L'Acpce lance son portail web : www. acpce.cg

Le site a été inauguré, le 6 juin, à Brazzaville, par la ministre de tutelle, Yvonne Adelaïde Mougany. C'est un espace entièrement digital à travers lequel les investisseurs peuvent, où qu'ils soient, faire leurs formalités administratives en ligne et créer leurs entreprises en un laps de temps.

Le portail web de l'Agence congolaise pour la création des entreprises (Acpce) a démarré en présence de la représente résidente de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara. Il s'inscrit dans la nouvelle politique du gouvernement visant à simplifier les formalités administratives de création des entreprises dans le pays. Une vision de l'exécutif dont l'objectif est de parvenir à créer une entreprise en un jour, voire en quelques minutes, question d'attirer le maximum d'investisseurs pour améliorer le climat des affaires.

Le site internet de l'Acpce présente quelques fonctionnalités utiles à tous, mais fondamentalement au profit des opérateurs économiques attirés par le climat des affaires congolais. D'emblée, il renseigne chacun sur le processus à suivre, les modalités de création ainsi que les formalités à remplir lorsque l'on veut créer une structure.

A travers ce portail, les futurs investisseurs peuvent déjà s'informer de l'ensemble des démarches à suivre, mais aussi les pièces administratives et d'état civil à fournir pour déclarer, enregistrer ou immatriculer leur future entreprise ainsi que les modalités de paiement. Ils peuvent aussi, avant tout, consulter les décrets présidentiels et arrêtés ministériels qui règlementent le fonctionnement du domaine des petites et moyennes entreprises. Pour la ministre de tutelle, le lancement de ce portail web augure des lendemains meilleurs dans le processus de digitalisation de la création des entreprises.

« Pour nous, le lancement de notre site web est d'un enjeu capital car il symbolise l'entrée officielle dans le processus de réalisation des formalités en ligne ou dématérialisées. Il constitue le maillon déclencheur de notre stratégie d'information de l'écosystème entrepreneurial national afin d'en hisser progressivement les performances aux standards internationaux », a souligné Adelaïde Mougany.

La ministre a ainsi profité de l'occasion pour stigmatiser et attirer l'attention de tous ceux des arnaqueurs qui se hasarderont à saboter ce processus digitalisé.

« Je saisis l'occasion pour attirer à nouveau l'attention des usagers et déclarants qui se laissent abuser par les amateurs d'arnaque, de fraude, de corruption et d'autres contrevaleurs qui sévissent dans certaines administrations et officines », a renchéri la ministre des Peties, moyennes entreprises et de l'artisanat (PMEA).

Peu avant le lancement du site web, Yvonne Adelaïde Mougany s'était entretenue avec la représentante résidente de la Banque mondiale. Au-delà des civilités, les deux personnalités ont débattu de l'appui dont l'institution de Breton Woods peut apporter au secteur des PMEA en vue de promouvoir son éclosion.