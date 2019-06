Ile Maurice: Budget - Des producteurs indépendants d'électricité invités à aider les petits planteurs

Les producteurs indépendants d'énergie à partir de la bagasse sont sur la sellette. Le ministre des Finances appelle maintenant à leur générosité pour financer un plan d'aide aux petits planteurs dans son prochain budget. Ils ont décliné à s'exprimer.

Les Independent Power Producers (IPP) ont la cote en ce moment. Après avoir été ciblés par l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, qui estime «illégal» leur contrat avec le Central Electricity Board (CEB) pour la production énergétique, après le jugement de la Cour suprême défavorable à Betamax, ils se retrouvent cette fois dans le viseur du gouvernement. Plus précisément, celui du Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, et de son adjoint et ministre de l'Énergie et des services publics, Ivan Collendavelloo.

Lors d'une rencontre avec trois des quatre gros producteurs indépendants, il leur a été demandé de faire acte de patriotisme et de contribuer Rs 300 millions dans le cadre du Budget dont la présentation est prévue ce lundi. Ce montant est présenté comme destiné à financer un plan d'aide aux petits planteurs.

Les trois producteurs indépendants concernés produisent de l'électricité à partir de la bagasse durant la coupe. Le quatrième gros producteur, la Centrale thermique du sud, n'est pas concerné par ces discussions, puisqu'il utilise uniquement du charbon de terre pour sa production énergétique. Nous avons sollicité la direction de Terragen, d'Alteo et d'Omnicane respectivement pour savoir s'ils ont répondu ou vont répondre positivement à la demande du gouvernement.

«Pas de commentaire», a répliqué André Bonieux, Chief Executive Officer (CEO) d'Alteo. Notre requête à Jacques d'Unienville, CEO d'Omnicane, tout comme celle adressée à la direction de Terra étaient restées sans réponse à hier soir.

Chute de la production de bagasse

Il faut savoir que le CEB est également dépendant des IPP pour la fourniture énergétique à travers le pays. Alors que la consommation totale tourne autour de 2 850 gigawattheure (GWh) par an, les quatre gros producteurs indépendants ont, en 2018, produit quelque 1 335 GWh de courant. Soit 1 025 GWh à partir du charbon de terre et 310 GWh à partir de la bagasse. La production à partir de la bagasse, qui a chuté l'année dernière en raison d'une récolte réduite par rapport à l'année précédente, était répartie comme telle : Terragen, 105 GWh, Alteo, 100 GWh et Omnicane, 105 GWh.

Déjà, l'appel du gouvernement à ces IPP fait réagir dans le secteur. «Ils produisent de l'électricité à partir de la bagasse à un prix beaucoup plus bas que la production énergétique à partir du charbon de terre ou de l'huile lourde comme le fait le CEB. Demander un tel financement équivaut à pénaliser des producteurs plus compétitifs», fait-on valoir. Par ailleurs, d'autres implications sont en jeu, comme les engagements de ces IPP, notamment, le remboursement de leurs dettes respectives. Il faut aussi tenir compte de leurs autres actionnaires, dont des étrangers dans certains cas, qu'il faut consulter.

Pour revenir aux petits planteurs, dans une réponse parlementaire écrite au député du Parti travailliste Arvin Boolell, fin mai, le ministre de l'Agro-industrie Mahen Seeruttun avait chiffré la dernière compensation à ces derniers. On peut donc lire dans sa réponse que le 14 mai, le Sugar Insurance Fund Board a transféré Rs 237,90 millions au Syndicat des sucres pour le paiement de la compensation pour la récolte 2018. Le paiement à 9 386 planteurs devait alors démarrer durant la dernière semaine de mai. Il faut rappeler que le nombre de petits planteurs a lourdement chuté en 15 ans, passant de 32 000 à moins de 10 000 aujourd'hui.

Pour la récolte 2018, les petits planteurs devraient recevoir Rs 1 700 par tonne (ce qui comprend une contribution gouvernementale). Ce, alors que le Mouvement Ti Planter, mené par Pradeep Jeeha, Kreepalloo Sunghoon et des membres de la Small Planters Association, réclame, pour sa part, un prix de vente de Rs 2 500 la tonne.

Lors des consultations pré-budgétaires, Pravind Jugnauth, avait, à l'issue de sa rencontre avec des représentants des petits planteurs, affirmé à la presse, que des mesures seront prises pour soulager les petits planteurs du secteur cannier. Un secteur sous perfusion...

Grève à l'horizon

Les différents syndicats de l'industrie sucrière réunis sous le Joint Negotiating Panel (JNP) réclament une augmentation intérimaire de Rs 750 pour tous les employés de l'industrie sucrière. Une lettre, envoyée à Pravind Jugnauth hier, fait état des propositions de changement de politique visant à préserver les intérêts des ouvriers et des artisans. Les syndicats remettent en question la manière dont les patrons du sucre transfèrent à la fois le fardeau de la baisse du prix du sucre et celui de leurs nouveaux programmes économiques sur les ouvriers et artisans.

Les représentants du JNP ont envoyé cette lettre car leur appel au Premier ministre dans une lettre officielle envoyée le 4 octobre 2018 n'avait pas abouti. Si leur demande n'est pas prise en considération, ils entameront une grève à la fois au niveau industriel et dans les rues au cours des prochains mois de la saison des récoltes et des élections générales.