Cote d'Ivoire: Générations Gagnantes - Des institutrices de Songon prêtes pour Gon Coulibaly

Sous le haut patronage du Premier ministre , et la sous présidence de Diaby Lanciné, maire de Samatiguila et Président du mouvement citoyen « Générations Gagnantes », des femmes de la circonscription de l'Enseignement préscolaire et primaire de Songon regroupées au sein l'Amicale des institutrices de Songon (AMIS), ont organisé la fête des mères dans la localité.

À cette occasion, Ben Kayala cadre du RHDP, a transmis un message d'espoir et d'encouragement à ces dames qui, en plus de donner la vie, s'occupent de l'éducation des enfants de ce pays dès le bas âge. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, en plus d'un appui financier, il a offert 190 pagnes de qualité supérieure aux membres de cette Amicale.

« Chères femmes, chères sœurs, chères mamans de Songon, je voudrais vous indiquer que la question de la femme constitue une priorité absolue pour le Gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est pourquoi, en plus de lui consacrer un département ministériel à part entière, le Gouvernement milite chaque jour pour le bien-être et la promotion de la femme. Chères mamans, je vous exhorte à toujours apporter votre soutien au Président de la République, au Premier ministre et au Gouvernement dans leur lutte acharnée pour le bien-être des Ivoiriens en général et des femmes en particulier », a indiqué Ben Kayala.

Mme Kouassi Mariam, présidente de l'Amicale des institutrices de Songon a salué la sollicitude du chef du Gouvernement à leur endroit. Elle l'a félicité pour sa conduite des affaires de l'État. « Nous n'avons pas hésité un seul instant à porter notre choix sur la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour patronner cette cérémonie au regard de son sens élevé du bien-être social, ses compétences qui forcent le respect et l'admiration, sa loyauté et sa maitrise parfaite de la conduite des affaires de l'Etat, singulièrement en ce ne qui concerne le secteur de l'éducation formation. Monsieur le représentant du parrain, dites au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qu'il peut compter sur les femmes de Côte d'Ivoire en général et singulièrement sur les institutrices de Songon », a indiqué la porte-voix des femmes.

Parrainée par Djaman Dibi Antoine, coordonateur du Mouvement Générations Gagnantes pour le pays Atchan, la cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités du secteur éducation-formation de Songon.