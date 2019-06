Angola: Un commandant appelle à renforcer les compétences techniques du personnel militaire

Huambo — Le commandant de la Région Militaire Centre (RMC), Dinis Segunda Lucama, a appelé vendredi à Huambo le personnel militaire à renforcer ses compétences techniques pour une meilleure maîtrise des questions militaires.

L'officiel de l'armée a lancé cet appel à la fin de la 2e phase du cours de balistique, destiné à 35 officiers supérieurs, capitaines et subalternes de cette zone militaire, couvrant les provinces de Huambo (quartier général), Bié, Cuanza Sul et Benguela.

Il a estimé que la formation permanente d'officiers dans divers domaines de l'art et de la technique militaires leur permettrait de répondre aux défis du processus de dynamisation, d'organisation et de mobilisation des FAA en particulier.

Dinis Lucama a indiqué que ce processus organisationnel obligeait les forces armées à répondre aux exigences imposées par la vitesse de la science et de l'art militaire moderne, en mettant l'accent sur la manipulation et l'utilisation correctes de divers projectiles.

L'action formative, organisée à l'école des conducteurs d'automobiles et de blindés de l'Armée, dans la commune de Chipipa, à 22 km de la ville de Huambo, a bénéficié du soutien de la coopération portugaise. Initiée au début du mois de mai de cette année, l'événement a pour objectif de former des officiers des régions militaires Centre et Est, sur les aspects techniques et scientifiques dans divers domaines de la balistique interne, externe, terminale, médico-légale et le processus de fabrication de munitions. Lors de la première phase du cours, qui s'est tenue entre mars et avril de cette année dans la région militaire Luanda, 32 officiers avaient été formés, y compris de la Région Militaire Nord.