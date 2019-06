Cote d'Ivoire: Trafic d'espèces protégées - Le Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan condamne Tran Van Tu et ses complices à 12 mois de prison

Le Tribunal de première instance (Tpi) d'Abidjan-Plateau a rendu son verdict, le 31 mai 2019, concernant les réseaux criminels des vietnamiens Tran Van Tu et Phung Tan Hung. Réseau démantelés en janvier de l'année 2018 à Abidjan.

Le tribunal d'Abidjan a délibéré en condamnant les indélicats criminels à 12 mois de prison, peine maximale. Et ce, à la suite du réquisitoire de la procureure qui avait requis au cours de l'audience cette peine et assortie d'amendes contre chacun des prévenus.

Le réseau criminel composé de trois trafiquants asiatiques que sont Tran Van Tu, trafiquant international vietnamien à la tête du réseau criminel, Phung Tan Hung, le français d'origine chinoise Zhang Fan Paul et du guinéen Koné Kabiné, du burkinabé Ouédraogo Moussa, de l'ivoirien Vanié Bi Magloire Luc. Tous ont été jugés et reconnus coupables pour infraction à la législation relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse, complicité de ladite infraction.

Tran et ces complices écopent en plus des 12 mois de prison ferme devront payer une amende de 300.000fcfa chacun comme prévue par les textes régissant la faune en ses articles 32 et 33.

Par ailleurs, Tran Van Tu et Zhang Fan Paul ont aussi été entendus pour d'autres faits. Relatifs à la détention illégale d'armes à feu de la 6è et 7 è catégorie découverte chez eux lors de leur arrestation. Le tribunal a reconnu un caractère criminel à l'encontre du réseau.

Pour rappel, les prévenus condamnés avaient été mis aux arrêts lors d'une opération gigantesque dénommée « Stop à l'ivoire » lancée successivement les 18, 19, 20, et 21 janvier et 21 mars 2018 par les autorités ivoiriennes avec l'assistance technique de l'Ong Eagle-Côte d'Ivoire et du réseau Eagle international.

469,15 Kg d'Ivoire, et 578 kg d'écailles de pangolins ont fait l'objet de saisie, représentant des parties d'espèces intégralement protégées par la loi faunique ivoirienne précitée.