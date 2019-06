Cote d'Ivoire: Visites dans les rédactions - Le ministre Sidi Touré à la Radio « Al-Bayane »

Sidi Tiémoko TOURE, Ministre de la Communication et des médias, était le 06 juin 2019 dans les locaux du Groupe Al-Bayane qui prépare activement le lancement de sa chaine de télévision...

Dans le cadre de ses visites dans les rédactions de presse et dans les radios de proximité et/ou communautaires, en vue de s'imprégner de la réalité aux quotidien de ses acteurs, Sidi Tiémoko Touré a visité le jeudi 06 juin, la rédaction et les studios de la Radio et de la télévision confessionnelle islamique Al-Bayane. Une visite empreinte de convivialité.

L'Imam CISSE Djiguiba, Directeur Général de Radio Al-Bayane, accompagné pour la circonstance par l'Imam Sekou Sylla, membre du Conseil d'Administration de la radio, a remercié le Ministre de la Communication et des Médias qui bien voulu accordé son parrainage à la troisième (3ème) édition de son rendez-vous dénommé « Thanks' » tenu le 17 mai dernier. « Vous voir ici à nos côtés est déjà un motif de joie et de satisfaction » a poursuivi le guide religieux. Rappelant que la radio confessionnelle islamique s'est inscrite dans un projet citoyen et de paix pour accompagner l'Etat dans ces actions en faveur de la consolidation de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. Dans cette ligne il a au nom de toutes les radios confessionnelles du pays remercié et indiqué que ces objectifs de sa radio est sont partagées par ces dernières.

Sidi Tiémoko TOURE, situant le cadre de sa visite, a indiqué que « l'ouverture de mes visites dans les rédactions étendues désormais aux radios vise à communier avec tous les acteurs de l'écosystème des médias » a souligné le Ministre de la Communication et des Médias. Au sujet de l'appui institutionnel mis en place pour soutenir le secteur de la presse, qui devrait être réformé pour inclure chaque segment du secteur. « Le Fonds de Soutien et de Développement à la Presse (FSDP) ici représenté par sa Directrice, peut être un outil d'accompagnement dans l'excellence que vous avez commencé à mettre en pratique avec votre équipe, et qui se traduit par votre classement parmi les trois (3) meilleures audiences au niveau des radios en Côte d'Ivoire ». L'hôte du jour a demandé également aux guides religieux de prier pour l'intérêt commun, à savoir, la paix et la cohésion sociale.

Un passage à l'antenne pour interagir avec les auditeurs de la matinale de la Radio Al-Bayane. Le Ministre a également fait une visite des locaux de la chaine de télévision qui est en phase d'essai. Il a pu visiter les studios et apprécier le matériel déjà acquis pour le démarrage effectif.