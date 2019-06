Ile Maurice: Conseil des ministres - Le Children's Bill pointe enfin le bout de son nez

Enfin ! Le Conseil des ministres a approuvé la rédaction du Children's Bill, ce vendredi 7 juin. Ce projet de loi est élaboré en fonction des principales orientations politiques dressées après consultations avec les partenaires du secteur.

Ses principaux objectifs sont : de transposer dans la loi mauricienne les provisions de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant ; inclure de nouvelles provisions dans le meilleur intérêt de l'enfant - meilleurs soin et protection des enfants, promotion du développement et du bien-être des enfants, incluant ceux porteurs de handicap et fournir assistance et protection aux familles ; et abroger la Child Protection Act 1994.

Cela fait plus de dix ans que le ministère de tutelle travaille sur ce texte de loi, promis et re-promis mais n'a jamais abouti.