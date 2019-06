Ile Maurice: Planet FM - Le français Eggenspieler met en demeure Choolun et La Sentinelle

Le français Raphaël Eggenspieler, un des directeurs et investisseurs de Planet FM, a porté plainte à la police de Rose-Hill contre Vedan Choolun pour détournement de fonds. C'était ce vendredi 7 juin au matin.

Au courant de la journée, il a servi une mise en demeure à Vedan Choolun l'actionnaire majoritaire de Mayfair and Purely Communications Ltd, société qui gère la nouvelle radio privée et à La Sentinelle Ltée.

A Vedan Choolun, l'investisseur français reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires contenant des insinuations ayant fait du tort à sa personne. A La Sentinelle Ltée, Raphaël Eggenspieler conteste la publication d'une vidéo réalisée par l'express le mardi 28 mai. Vedan Choolun avait été interrogé par une journaliste de La Sentinelle Ltée à sa sortie de cour. Dans cette vidéo Vedan Choolun expliquait être victime de complot. Il était accompagné de ses avocats Mes Sanjeev Teeluckdharry et Priyanka Gungah.

Pour ces raisons, le français Eggenspieler envisage de réclamer Rs 10 millions à La Sentinelle Ltée et à Vedan Choolun respectivement.

Vedan Choolun, le promoteur et actionnaire majoritaire de Mayfair and Purely Communications Ltd, qui gère Planet FM, fait actuellement l'objet d'une accusation provisoire pour détournements de fonds de Rs 11 millions. Il nie, cependant, les allégations portées contre lui.

Le mercredi 5 juin, Vedan Choolun a riposté. Il a porté plainte au poste de police de Pope Hennessy accusant Arvind Nilmadhub, Osman Badat, Raphaël Eggenspieler, trois directeurs de Planet FM d'avoir comploté contre lui.