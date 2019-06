Maroc: Deux médailles d'or et cinq distinctions pour l'EMSI au Salon international des inventions

L'équipe de l'EMSI avec, au milieu, le président du Groupe, Kamal Daissaoui arborant les médailles et trophées remportés.

Le Maroc, à travers l'Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur (EMSI), s'est vu décerner deux médailles d'or et cinq distinctions à l'occasion du Salon international des inventions de Pologne (INTARG) tenu du 4 au 5 juin à Katowice (Sud).

A travers ses deux laboratoires "SMARTilab" et "LPRI", l'Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur s'est distinguée lors de cette édition, avec deux médailles d'or pour ses deux inventions phares "Smartrafic" et "Smart Factory 4.0".

L'EMSI s'est vu décerner aussi cinq distinctions reçues notamment auprès de la WIIPA (Association mondiale de la propriété intellectuelle), ainsi que le grand prix du public.

L'innovation "Smartrafic" récompensée lors de ce concours par une médaille d'or est un système décentralisé basé sur l'identification par radiofréquence et le traitement des images, capable de gérer le trafic urbain d'une manière optimale et intelligente. Ce système identifie les véhicules en état d'urgence (VVIP, pompiers, ambulances, police ...) et contrôle le feu de signalisation de manière dynamique.

Quant au projet "Smarty Factory 4.0", il s'agit d'un appareil de communication multi-interface, multi-protocole et multi-industries permettant l'acquisition de données sous forme de trames de bus de mode et d'entrées/sorties analogiques/numériques. Le Salon international de l'innovation économique et scientifique "INTARG", est une plate-forme et un lieu de rencontre entre les représentants de la science, entreprises innovantes, industrie et environnement des entreprises, institutions de soutien et de recherche de financement et de développement.

Ce Salon a connu la présentation des inventions des instituts de recherche polonais et étrangers, des entreprises innovantes, des innovateurs et des jeunes inventeurs.

Après sa participation au Salon de la créativité et de l'innovation "Euro-Invent", tenu du 16 au 18 mai dans la ville roumaine d'Iasi, où le président de l'EMSI, Kamal Daissaoui a été fait chevalier de l'ordre des sciences et de l'innovation, l'EMSI compte à son actif 59 distinctions obtenues lors de grandes compétitions à l'échelle nationale et internationale.

Fondée en 1986, l'EMSI est membre du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d'enseignement supérieur privé.

Il est à signaler que dans le cadre de la recherche scientifique, l'EMSI a conçu et développé 3 laboratoires de recherche dans les domaines de la recherche scientifique académique, l'innovation et l'invention.

Le laboratoire SMARTilab de l'Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur a reçu plus de 29 distinctions et médailles dans plusieurs pays dont la Chine, le Canada, la Corée, la Malaisie, la Turquie, la Russie et l'Espagne.