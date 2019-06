Maroc: Dernière journée du championnat - Qui accompagnera le CRA en seconde division ?

Le dernier épisode du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine et dévoilera l'équipe qui accompagnera le CRA en deuxième division.

Pour le haut du tableau, le WAC s'est adjugé le titre après sa victoire sur l'OCK mardi dernier, le Raja est dauphin alors que la troisième place sera disputée entre l'OCS et le HUSA.

De retour à cette 30e et dernière journée, deux rencontres retiendront l'attention des observateurs. A Rabat, l'AS FAR reçoit au Complexe sportif Moulay Abdellah le MAT dimanche à partir de 17h. Avec 33 points, les coéquipiers de Berrahma ont assuré leur maintien et disputeront le match sans pression.

En face, les Tétouanais sont quatorzièmes et seule la victoire leur permettra de rester parmi les grands. Une tâche difficile mais pas impossible pour les hommes de Sektioui qui sont parvenus à venir à bout des Rajaouis lors de la journée précédente par trois buts à un.

L'autre duel important opposera à Marrakech le KACM au WAC. Les Rouge et Blanc sont déjà sacrés champions tandis que les hommes de Bennis sont obligés de gagner la rencontre et d'attendre le résultat de Rabat. Les supporters marrakchis savent que la mission est difficile et que suite à trois mauvaises saisons du club, la descente serait un aboutissement normal. Quatre autres matchs auront lieu dimanche à 19h. Le RCA qui accueille le DHJ au Complexe Mohammed V, tentera de finir la saison sur une bonne note et d'effacer sa dernière défaite face au MAT.

A Berrechid, le CAYB reçoit l'OCS au stade municipal. Troisièmes avec 45 points, les visiteurs chercheront à confirmer leurs derniers résultats et à arracher par la même occasion un billet pour la compétition africaine.

A Agadir, le Hassania tentera de finir l'exercice sur un bon résultat en recevant le CRA déjà relégué. En cas de victoire, les coéquipiers de Daoudi devront attendre une défaite de l'OCS à Berrechid pour occuper la troisième place, synonyme de participation continentale.

A Tanger, l'IRT reçoit le FUS au Grand stade. Une rencontre sans enjeu puisque les deux équipes n'aspirent pas à grand-chose.

Les deux rencontres restantes opposeront mardi prochain l'OCK au MCO au Complexe sportif OCP et la RSB au RCOZ au stade municipal de Berkane.