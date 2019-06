Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Attaque des Eléphants - Des problèmes de choix pour Kamara

La Côte d'Ivoire a disputé son premier match test hier contre les Comores, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe d'Afrique des nations, Can Total Egypte 2019. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres de se faire une idée de la forme actuelle de chaque joueur aligné, mais aussi et surtout pour le sélectionneur de se faire une idée de son groupe en vue du choix des 23.

L'autre constat, c'est qu'en attaque, Ibrahim Kamara dispose d'une large palette de choix. Notamment dans les couloirs. Wilfried Zaha, Maxwell Cornet, Max Gradel et Nicolas Pépé sont des ailiers de prédilection. Une bonne nouvelle. Sauf qu'au moment de choix par rapport aux onze entrants, le sélectionneur devra en choisir seulement 2, à associer avec une pointe (Bony, Kodjia ou Boli). Plusieurs combinaisons s'offrent donc à lui. Zaha-Bony-Pépé ou Zaha-Bony-Gradel ou encore Gradel-Kodjia-Pépé, ou encore Zaha-Kodjia-Cornet.

Ces combinaisons, non exhaustives, montrent à quel point la tâche ne sera pas du tout aisée pour le technicien ivoirien, au moment du choix. « Avoir des joueurs de qualité, c'est bien. Mais savoir lesquels choisir en fonction d'un match est une autre paire de manches. La vraie difficulté pour Kamara se situera à ce niveau. Il lui faudra faire des choix forts et judicieux en fonction des adversaires. Je pense qu'il est bien outillé pour », analyse un consultant sportif. Hier, les Eléphants ont démarré le match avec Zaha, Bony et Cornet. Après une animation offensive poussive en première mi-temps, le trio, soutenu par un milieu installé plus haut, a donné du fil à retordre aux Comoriens. Lundi, 4 joueurs quitteront le groupe. Lesquels ? Affaire à suivre !