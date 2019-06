Cote d'Ivoire: Lutte contre la drogue - 1,195 tonne de cocaïnes saisies par la police

Dix personnes ont été interpellées à Tabou par les services de la police, dans le cadre d'une vaste opération de lutte antidrogue. Parmi ces suspects, il y a 6 Italiens, 1 Franco-turc et 3 Ivoiriens dont une femme.

L'information a été donnée par le commissaire Adomo Bonaventure, directeur de l'Unité de lutte contre la criminalité transfrontalière (UCT°) à Cocody Abatta, hier. « Ils ont été arrêtés le 6 juin dernier. En plus de la drogue saisie, ils avaient aussi 8 armes dont un pistolet d'assaut de type Uzi, des dizaines de montres de valeur, des véhicules de luxe et de l'argent.. Le 17 septembre 2018 à Santos au Brésil, un chien renifleur détecte la présence de drogue dans 03 Caterpillars compacteurs modèle Cs533 et Dynapac modèle CA250 destinés à l'exportation vers la Côte d'Ivoire. La douane brésilienne procède immédiatement à l'examen du rouleau et y découvre 1,195 T de cocaïnes emballée dans plusieurs paquets.

Elle convoque la société chargée de l'exportation. Les dirigeants leur remettent les documents relatifs à l'ensemble des exportations dont le commanditaire est la société AGL basée à Abidjan Angré-Cnps », a relaté le commissaire Adomon Bonaventure, directeur de l'Uct. Quant à Sylvain Coué, officier de liaison sous-régional antidrogue basé à Accra, il a affirmé que l'Afrique de l'Ouest et surtout la Côte d'Ivoire sont beaucoup plus la cible des organisations criminelles et des trafiquants de drogue. « Mais ils se trompent. Le continent et la Côte d'Ivoire ne seront pas leur sanctuaire », a-t-il martelé. A sa suite, Enrico Biasvtti, de la direction centrale des services antidrogue d'Italie s'est félicité de la bonne collaboration des pays qui ont permis le démantèlement de ce réseau.