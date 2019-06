Madagascar: ART de vivre - L'HDA adoubé par « TripAdvisor »

L'Hôtel de L'Avenue fait désormais partie du fleuron de l'hôtellerie à Madagascar, il est actuellement listé numéro 1 sur le site de référence internationale, « TripAdvisor ». Situé à Analakely, il est également devenu une référence sur la scène musicale de la capitale, accueillant autant les artistes de renom que les talents en devenir.

Cela fait maintenant quelques semestres, que la qualité sonore au niveau de ce lieu attire les chanteurs et chanteuses de la capitale. De plus, trouver un lieu du genre en plein centre de la capitale est une aubaine. Pour demain, comme c'est la finale de la Ligue des nations de l'UEFA 2018-2019, le Point d'Exclamation « Lounge Bar », dans les enceintes de l'HDA, réserve une soirée spéciale. Le match débute à 16h, heures du Portugal et verra la confrontation de l'équipe nationale du pays hôte et du Pays Bas et sera diffusé sur triple écran géant.

Au-delà de l'aspect « aficionados » et compagnie, l'ambiance sur place rappelle celle qui se fait dans les grandes villes du monde. Cosmopolite et plein de vie, l'HDA propose également des jeux et des « goodies » pour les téléspectateurs. Habituellement, la soirée se termine en karaoke ou en billard. Ou simplement, apprécier l'une des meilleures tables de la capitale.