Madagascar: GDOP - Une journée de solidarité chrétienne

Jour J pour la « Global Day of Prayer » (GDOP). Le rendez-vous tant attendu de tous les chrétiens du monde, dont ceux de Madagascar, bien évidemment. Comme les précédentes éditions, la 16e GDOP Madagascar sera une fois de plus marquée par la solidarité chrétienne.

Les églises malgaches, toute dénomination confondue ont déjà montré cette solidarité en se donnant la main pour la campagne d'information sur cet événement qui réunira des milliers de fidèles pour une grande communion dans la prière. On retient notamment le message du Président de la FJKM Ammi Andriamahazosoa qui a appelé à ce que l'on laisse de côté la différence de dénomination d'églises. Le même message d'unité est également prôné parmi les dirigeants des églises évangéliques.

On rappelle en effet que ce grand rassemblement chrétien est caractérisé par le fait qu'on n'y tient en aucun cas de l'origine des églises ou associations cultuelles participantes. Il s'agit d'un événement entièrement consacré au Seigneur Jésus-Christ et destiné à porter Madagascar en prière. Une démonstration de foi également puisque, en choisissant le stade de Mahamasina, les organisateurs ont misé sur une mobilisation sans précédente.

Pour rappel, « Global Day of Prayer » se déroule donc aujourd'hui dans plusieurs villes malgaches. Pour Antananarivo le programme est le suivant : dans la matinée, il y aura la marche pour Jésus qui partira de la Place de la Démocratie d'Ambohijatovo et de la Bibliothèque nationale Ampefiloha pour ceux qui iront à pied. Pour ceux qui seront en voiture ou à moto, les points de départ sont au « Village Voara » (Route Digue) et au Stade d'Alarobia à 9 heures 30. Tout ce beau monde prendra la destination du Stade de Mahamasina pour la grande séance de prière prévue à 14 heures 30. Les couleurs nationales vert, blanc et rouge domineront durant les manifestations. Un rendez-vous de prière et de louange dans une ambiance d'unité et de solidarité chrétienne. « Madagascar pour Christ, Christ pour Madagascar ».