Madagascar: Métier de topographe - Un salon de trois jours pour en savoir plus

L'association des ingénieurs des services topographiques organiseront la semaine prochaine le salon « Land Survey RS Week ».

Le Palais des Sports et de la Culture Mahamasina sera le théâtre d'événement dédié à la topographie la semaine prochaine. « Un événement unique en son genre qui entend faire connaître au grand public le métier de topographe et l'importance de la topographie dans la société selon les explications » de Saddà Eric Ratiarison, président de l'association des ingénieurs des services topographiques.

Celui-ci de noter que « la notion de topographie et le métier qui s'y rapporte échappent à beaucoup de Malgaches, ainsi que des matériels et outils nécessaires au métier en question ». Y remédier en donnant le plus d'informations serait donc l'objectif principal du salon « Land Survey RS Week » prévu avoir lieu du mercredi 12 au vendredi 14 juin prochain. Un salon premier en son genre et qui voudrait frapper fort lors de cette première édition en élucidant tous les mystères que cachent le métier de topographe.

Au programme. Outre les divers stands et animations prévus, diverses autres activités sont prévues par l'association des ingénieurs des services topographiques pour garantir au mieux l'atteinte des objectifs fixés. Divers stands seront animés par des professionnels et ingénieurs des services topographiques où ceux-ci feront en sorte de transmettre au plus grand nombre les informations nécessaires pour comprendre le monde de la topographie.

Des activités ludiques, des échanges ainsi que des partages entre professionnels et simples citoyens seraient également prévus si l'on se réfère toujours aux explications des organisateurs. Ces derniers, étant issus aussi bien du secteur public que du privé, cibleraient surtout les étudiants malgaches. Une façon pour les professionnels du secteur d'orienter les jeunes et de les aider à mieux choisir entre les nombreuses filières de l'enseignement supérieur. Le salon de la topographie sera clôturé par une soirée intitulée « Land Surveyor's Nigth" au A&C Ivato le vendredi 14 juin 2019.