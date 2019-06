Madagascar: Carburants - Les prix doivent baisser selon Andry Rajoelina

Les consommateurs ne souhaitent qu'une seule chose. Que les prix des carburants qui sont actuellement hors de portée de leur pouvoir d'achat baissent.

Inévitablement, la question a été posée par les journalistes, lors d'une interview accordée par le Président Andry Rajoelina, en marge de la présentation du projet Nexta du groupe Axian. Les prix du carburant vont-ils baisser ? Pour Andry Rajoelina, ces prix doivent baisser. Une manière pour le numéro Un de l'Etat de réitérer son souci de protéger les consommateurs face à cette flambée incessante des prix de ce produit stratégique qu'est le carburant.

Quant à la manière avec laquelle comment l'Etat compte parvenir à cet objectif finalement louable, puisqu'il vise en premier lieu à soulager le budget d'une grande partie de la population, le Président de la République n'a pas donné de réponse précise. « Dès la semaine prochaine, à mon retour de Genève, on va continuer les négociations, on se réunira autour d'une table pour en discuter » a-t-il déclaré. Et lui d'ajouter qu'il s'agira avant tout de trouver comment appliquer la vérité des prix.

Sensible

En somme, et comme on pouvait s'y attendre, les pétroliers et l'Etat vont reprendre les négociations pour trouver un terrain d'entente sur ce sujet très sensible. On rappelle en effet que c'est l'Etat qui a ouvert les hostilités en imposant une baisse des prix des carburants. Une proposition rejetée bien évidemment par les pétroliers dont certains avaient même évoqué la possibilité d'une suspension des importations. Heureusement pour les consommateurs que les approvisionnements n'étaient pas rompus. En tout cas, cette reprise des négociations s'avère encore difficile dans la mesure où l'une et l'autre partie vont encore tenter de maintenir leur position respective. Quant aux consommateurs, ils n'attendent qu'une seule chose : que les prix baissent effectivement comme le souhaite le Président de la République.