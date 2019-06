Algérie: Pétrole - Le panier de l'Opep à 60,88 dollars le baril

Alger — Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé à 60,88 dollars le baril, contre 61,04 dollars mercredi dernier, a indiqué l'Opep sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela).

Les cours de l'or noir ont terminé la semaine en hausse en attendant une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a fini à 63,29 dollars à Londres, en hausse de 1,62 dollar par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril de WTI pour le contrat de juillet a gagné 1,40 dollar à 53,99 dollars.

Une réunion ministérielle de l'Organisation et ses partenaires est attendue pour les prochaines semaines à Vienne (Autriche), et devra porter sur les mesures à prendre pour le second semestre de 2019.

Jeudi, le ministre de l'Energie de l'Arabie Saoudite et celui de la Russie se sont rencontrés en tête-à-tête et ont fait part de leur confiance. "Nous avons eu une très bonne rencontre", a assuré Alexandre Novak, cité par l'agence RIA Novosti en marge du Forum de Saint-Pétersbourg. "Nous nous sommes mis d'accord pour adopter des mesures communes et coordonnées que nous allons proposer aux autres pays signataires", a-t-il ajouté.

Le ministre saoudien Khaled al-Faleh a affirmé être "sûr" que l'accord serait renouvelé, tandis que M. Novak a affirmé qu'il était "nécessaire d'observer le marché avant de décider de renouveler ou de réduire les baisses de production", selon des propos rapportés par l'agence Bloomberg.

L'Opep et ses dix autres partenaires non membre de l'organisation, la Russie à leur tête, se sont accordés depuis 2016 à réduire leur quotas afin de réguler les prix du pétrole dans le monde en maintenant un équilibre du marché notamment entre l'offre et la demande.

En décembre 2018, ils avaient convenu d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.

Le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep-non Opep (JMMC) a réaffirmé suite à sa 14éme réunion tenue en mai en Arabie saoudite son engagement à réaliser un marché équilibré et à œuvrer de manière durable pour la stabilité du marché pétrolier avec des fondamentaux solides.

Ce Comité est composé de l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigéria et le Venezuela.

La 15e réunion du JMMC devrait avoir lieu en juin 2019 au secrétariat de l'OPEP à Vienne (Autriche).