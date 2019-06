Congo-Brazzaville: Solidarité - Des repas au profit des orphelins à Pointe-Noire

Dans le cadre de son programme « Stop Hunger », la société Sodexco a offert à manger, 7 juin, à plus de trois cents orphelins dans la ville.

«Stop Hunger », a expliqué son responsable, Wilfrid Mabounda, est un programme initié depuis 1996 par les salariés de Sodexco, après un constat sur la volonté des apprenants nourris à travers des cantines scolaires et leurs difficultés de s'alimenter lors de la fermeture de ces cantines pendant la période des vacances. Ainsi, le programme «Stop Hunger» avait donc remplacé les cantines scolaires en vue d'encourager les élèves et étudiants à mieux continuer leur scolarité.

«Stop Hunger est un réseau mondial à but non lucratif qui agit pour un monde sans faim dans trois domaines, notamment l'aide locale aux plus démunis, l'autonomisation des femmes et l'aide d'urgence. Ce programme s'appuie sur des partenariats avec 1200 ONG locales et internationales. En 2018 ; quatre-vingt-treize mille volontaires ont été mobilisés à travers cinquante-trois pays et cinq millions de repas distribués. Ce réseau agit pour un monde sans fin, depuis plus de vingt ans, et partage avec son partenaire fondateur, Sodexco, un même espoir de qualité de vie pour tous », a-t-il signifié.

En plus des repas, plusieurs cartons de vivres de diverses natures ont été également remis à quelques orphelinats de la ville, notamment Espace enfants, Centre d'accueil de Mvou-Mvou, Jean-Baba, Association solidarité internationale.

Remerciant pour leur part les organisateurs de cette rencontre, Pascaline Moundiari et Cyr Parfait Dibala, respectivement gouvernante de l'orphelinat Espace enfants et coordonnateur des programmes de l'Association solidarité internationale, ont souhaité que cette initiative se pérennise et que d'autres structures publiques ou privées s'appuient sur cet exemple de ce programme en vue de mieux protéger les enfants orphelins vulnérables. « La lutte contre la faim constitue un facteur très capital pour l'éducation et l'avenir des enfants orphelins, un enfant qui n'est pas bien alimenté s'expose à plusieurs risques en société », ont-ils rappelé.