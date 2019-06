Congo-Kinshasa: Parlement - Le projet de loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme toujours dans les tiroirs

Le président de l'association Assistance aux personnes vulnérables et enfants du Congo (Apvec), Maïck Lukadi, a salué la visite effectuée récemment par la Commission nationale des droits de l'homme (Cndh) à la représentation nationale, souhaitant que cette initiative soit un élément déclencheur du processus de vote de la loi en souffrance.

Dans la foulée de la commémoration, le 1er juin, du neuvième anniversaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et de son compagnon d'infortune, Fidèle Bazana, Maïck Lukadi a encouragé les échanges entre la délégation de la Cndh et la Commission politique et administrative de l'Assemblée nationale. Cette rencontre, selon lui, devra décanter la situation du projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, qui moisit dans les tiroirs de la chambre basse du parlement depuis des années.

Ce texte une fois voté et promulgué, a-t-il expliqué, constituera un arsenal juridique important pour le pays et un grand atout pour le travail des activistes des droits de l'homme partout à travers le territoire national. Maïck Lukadi, qui en a relevé l'importance, a rappelé la situation de Floribert Chebeya, ancien directeur exécutif de la Voix des sans voix pour les droits de l'homme, et de son compagnon assassinés dans les locaux de la police nationale.

Le président de l'Apvec a profité de l'occasion pour dénoncer la répression brutale, par la police nationale, des membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha) qui manifestaient, fin mai, pour réclamer la baisse du prix du carburant dans le Nord-Kivu. Dans le même cadre, il est revenu sur d'autres situations vécues par les défenseurs des droits de l'homme à travers le pays, particulièrement la damnation dont est victime l'un de membres du Collectif des acteurs non étatiques de la RDC, Édouard Tshabola Kabeya, qui, après avoir publié, le 20 juillet 2018, le rapport de monitoring de cette association au cours d'une conférence de presse, a été enlevé et porté disparu jusqu'à ce jour.

Maïck Lukadi a expliqué que lors de cet échange avec la presse, Édouard Tshabola Kabeya, au nom de son organisation, avait déploré la répression brutale, dans la province du Kasaï, des manifestants chrétiens par les forces de l'ordre. « Peu après cette activité, il a été enlevé pour une destination inconnue. Depuis lors, nous n'avons pas de ses nouvelles, y compris de sa famille », a-t-il souligné.

Le président de l'Apvec promet de continuer de mener un plaidoyer jusqu'au vote, par le parlement congolais, d'un arsenal juridique en faveur du travail des défenseurs des droits de l'homme.