Afrique: Santé - Pénurie de cancérologues

Le manque d'oncologues et le coût des traitements limitent l'accès des patients au diagnostic et au traitement précoces du cancer, selon une étude.

Des pays comme le Lesotho, le Bénin, la Gambie, le Sud-Soudan et la Sierra Leone n'ont pas d'oncologues alors que le Malawi, le Burkina Faso, le Rwanda et le Togo comptent moins de dix spécialistes du cancer, selon une étude publié dans le journal of "Infections agent and cancer".

Toujours selon l'enquête, un oncologue verrait au moins vingt-cinq patients par jour, malgré l'augmentation du nombre de malades en Afrique, en raison de l'infrastructure limitée des systèmes de santé, du manque de personnel et du coût élevé des traitements. Ainsi, 80 % des patients sont diagnostiqués tardivement. Plus d'un million de nouveaux cas de cancer sont signalés chaque année sur le continent et ce nombre devrait atteindre deux millions au cours des vingt et une prochaines années si rien n'est fait, selon certaines estimations.

Les experts en santé appellent les gouvernements à améliorer le ratio oncologistes-patients ainsi que le système de santé afin de renforcer la grande variété de systèmes de soins contre le cancer qui sont nécessaires à travers le continent.