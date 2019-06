Congo-Brazzaville: Forum de technologies du Maroc - Le pays à l'honneur de la quatrième édition à Rabat

L'événement phare du secteur High-Tech en Afrique du nord se tiendra les 24 et 25 octobre, dans la capitale marocaine. La République du Congo est invitée en reconnaissance de son dynamisme dans les nouvelles technologies et la Chine sera présente en tant que pays investisseur.

Le forum Africa IT expo (Aitex) 2019 sera l'occasion de présenter le projet de construction numérique du Congo et ses besoins, ainsi que de mobiliser des partenaires techniques et financiers avec la présence de la Chine et de ses entreprises.

L'invitation des organisateurs de l'événement au président du DSI-Club Congo précise le challenge à venir. « Chaque année, Aitex invite deux pays à l'honneur. Pour cette édition, notre fédération a porté son choix sur la République du Congo en reconnaissance de son dynamisme affiché dans le domaine des technologies de l'information et la Chine en tant que pays investisseur », souligne la lettre de la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'Offshoring(Apebi).

Le souhait exprimé de l'Apebi est d'enregistrer une forte participation congolaise, surtout de celles des organismes et des opérateurs emblématiques proposant des services et des outils innovants, des représentants institutionnels en charge du secteur des techonogies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que des médias représentatifs du pays.

Une importante délégation congolaise avait déjà participé à ces assises des TIC en 2017. Si les trois précédentes éditions ont été un succès avec plus de cinq mille visiteurs, cent exposants et cinquante speakers pour chaque édition, ce nouveau rendez-vous sera, à son tour, riche en innovation et en rencontres fructueuses.

Enfin, un comité scientifique mis en place réfléchit actuellement à la thématique qui sera abordée cette année pour offrir un espace d'échange d'idées et de partage de solutions en vue d'assurer le développement du continent avec une vision de développement durable et socialement responsable.