Afrique du Sud: Coupe du monde 2019 (F) - L'Afrique du Sud, une grande première face à l'Espagne

A 16h GMT, l'Afrique du Sud fera ses grands débuts dans la Coupe du monde féminine 2019 au Stade Océane du Havre. A l'extrême opposé du Nigeria en termes d'expérience, les Sud-Africaines disputent le premier Mondial de leur histoire.

Les Banyana Banyana seront face à l'Espagne pour le compte de la première journée dans le groupe B de la compétition. Un match plus déséquilibré si l'on tient compte du classement FIFA, la Roja (13e), qui ne l'oublions pas a placé le FC Barcelone en finale de la Women's Champions League (lourdement défait par l'OL), ne devrait pas avoir trop de mal à se défaire des banyana banyana (49e). Mais les Sud-Africaines, coachées par une femme de conviction nommée Desiree Ellis, peuvent compter sur leur expérimentée capitaine Janine van Wyk (31 ans et plus de 150 sélections) et Chrestinah Thembi Kgatlana (22 ans, meilleure buteuse avec 5 réalisations et MVP de la dernière CAN).

Avec un effectif composé essentiellement de joueuses évoluant en Afrique du Sud, les Banyana Banyana peuvent tirer leur épingle du jeu face à l'Espagne dans cette Coupe du monde féminine 2019. Equipe la plus faible du groupe sur le papier, les filles de Desiree Ellis ont intérêt à ne pas rater leurs débuts samedi face aux Espagnoles, équipe sans doute la plus accessible du groupe.

L'Afrique du Sud évolue dans le groupe B aux côtés de l'Allemagne, l'un des prétendants au titre (double championne du monde en 2003 et 2007), la Chine et l'Espagne.