Cameroun: Et si Le Canon de Yaoundé revenait ?

Play-off Ligue 2 LFPC. Sauf cataclysme lors de cette dernière journée de championnat en Ligue 2, le club le plus titré du Cameroun refera surface en Ligue 1 pour la saison prochaine.

Ils avaient pourtant mal commencé ces play-offs qu'ils ont intégrés au forceps après une saison régulière en dents de scie. Mais le club dirigé par l'ancien Lion Indomptable Pierre Womè Nlend est en pole position pour les retrouvailles avec le plus haut niveau de football au Cameroun. Après leur défaite de la première journée face à Panthère, les Poulains du PCA Womè Nlend caracolent en tête avec 7 points gagnés dans les trois derniers matches. Il ne leur reste qu'une participation honorable dans la rencontre qui va les opposer à Renaissance Football Club de Ngoumou (2 points) et assuré de recommencer dans cette Ligue 2 la saison prochaine.

Dans les deux autres rencontres de ces play-offs Up de Ligue 2, chacune des quatre équipe a la montée au bout des godasses en cas de victoire, et une année de plus au moins au purgatoire en cas de défaite. Panthère du Ndé (7 points et classé 2ème) sera aux prises avec Léopard Sportif de Douala (6 points et classé 4ème). Après un début tonitruant de la saison régulière et des play-offs, les Bana Ba Njoh (petit nom de Léopard de Douala) ont encore leur destin de montée dans les 90 minutes du match de samedi 8 juin 2019. Le club où est passé Albert Roger Milla mettra fin, en cas de victoire à plus d'un quart de siècle passé en divisions inférieures. Il va falloir avoir une bonne santé pour assister à ce match de finale.

Dans le dernier match de ces play-offs Up de Ligue 2, Bamboutos Football Club de Mbouda (Fils unique) a une occasion de réparer sa faute de la saison dernière. Retrogradé pour n'avoir pas payé les salaires d'un entraineur, le Fils Unique a connu une discipline cette saison sur le banc de touche. L'équipe qui avait habitué le public à une consommation gourmande de techniciens du banc de touche n'a pas fait parler de lui dans ce registre cette saison. Anicet Mbarga Foé (principal) et Alexandre Belibi (adjoint) se sont bien relayés aux commandes, et l'adjoint a l'occasion en 90 minutes de reconduire l'équipe en Ligue 1, pendant que le principal va prêter ses services à l'équipe du Burundi qualifiée pour la CAN Total 2019 en Egypte. L'adversaire de Bamboutos, les Forces Armées et Police (FAP) de Yaoundé voudront faire du sans faute, monter après une année seulement passée en Ligue 2. Défaite et match nul sont interdits pour les deux formations. Le public aura donc droit à un match à six points.

Au tableau des Play-offs Down de Ligue 2, il y aura des pleurs. Si Yafoot (Yaoundé Football) est assuré de son maintien et Bang Bullet de Nkambè assuré de jouer en ligue régionale la saison prochaine, Lion Blessé de Fotouni, Dynamo de Douala, AS Etoa Meki et Aigle de la Menoua sont dans une lutte de la survie où deux places seulement restent à prendre au canapé du maintien. Il n'y aura pas de perte de temps dans les confrontations de ce week-end, et c'est tant mieux pour le public qui fera le déplacement des stades.