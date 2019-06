Sénégal: Mondial U20 - Le Sénégal pour défendre l'honneur de l'Afrique

Après la sortie du Mali en quart de finale, le Sénégal reste le seul et dernier espoir africain dans ce Mondial U20. Youssouph Dabo et ses poulains, qui affrontent Corée du Sud ce samedi, sont désormais les seuls représentants du continent dans cette compétition, ce qui pourrait être source de plus de motivation pour eux.

Le Sénégal qui avait sorti (2-1) le Nigeria, fera face à la Corée du Sud qui a éliminé le Japon (1-0). Très attendu, le Sénégal devra encore se sublimer pour entrer dans l'histoire et égaler du même coup ses devanciers de 2015 (demi-finaliste). Les arguments ne manqueront pas pour cette équipe Sénégalaise qui jusque-là semble très difficile à manœuvrer.

En effet le potentiel physique des Lionceaux et leur bonne séquence de jeu seront à coup sûr un atout non négligeable pour espérer battre cette équipe coréenne et valider du même coup une éventuelle participation aux demi-finales.