Cameroun: Ça chauffe dans les clubs de football professionnel

Play-off de montée et descente LFPC. A une seule journée de la fin de saison, tout est encore possible dans les batailles rudes pour la montée ou pour les descentes en division inférieures.

Dans un tâtonnement qui a abouti à l'organisation des play-offs pour désigner les clubs qui doivent accéder en Ligue 1 et ceux qui doivent descendre en ligues 2 ou régionale, Pierre Semengue le président de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun semble avoir trouvé la formule pour une fin de saison animée. Que ce soit en Ligue 1 dans la partie réservée aux clubs parmi lesquels sera désigné le champion du Cameroun (play-off Up Ligue 1), ou la partie qui verra trois clubs descendre en Ligue 2 (Play-off Down Ligue 1), tous les clubs sont concernés dans la recherche des résultats lors de la dernière journée.

L'Union des Mouvements Sportifs (UMS) de Loum va croiser le fer avec Coton Sport de Garoua dans un match où le vainqueur sera désigné champion du Cameroun. Avec 9 points à son compteur avant cette rencontre, UMS a un léger avantage sur son adversaire du jour qui en compte huit. Le vainqueur de ce match sera le champion du Cameroun et le vaincu n'a pas l'assurance de terminer à la deuxième place. Un seul nul pourrait assurer le titre à UMS, un deuxième après celui remporté en 2016. Le champion en titre Coton sport de Garoua est à une victoire impérative, s'il veut se succéder à lui-même et remporter le 16ème titre de champion de son histoire.

Deux autres matches sont programmés pour cette dernière journée de la saison en Play-off Up de Ligue 1. Dragon de Yaoundé va croiser Stade Renard de Melong, alors que Feutcheu FC de Djiko Badjoun sera aux prises avec Apejes de Mfou. A distance, trois de ces quatre clubs vont batailler pour la 3ème place, synonyme d'une cagnotte de 10 millions de francs. Apejes pourrait même en cas de victoire sur son adversaire, se classer 2ème et vice-champion s'il y a victoire dans le match UMS-Coton.

Play-off Down Ligue 1

Jamais, on n'avait encore rencontré ce cas de figure où cinq clubs ont chacun son destin en main pour sa survie en première division. En dehors de l'Unisport de Bafang dont la descente en Ligue 2 est assurée avant la dernière journée, toutes les autres équipes ont un classement trompeur. Même l'Union Sportive de Douala (USD) qui est classée 1ère avec sept points avant son dernier match peut encore connaître la descente aux enfers. Son match face à People Works Developpement ( PWD) de Bamenda est un match à six points. L'équipe de Bamenda compte justement six points et classée 4ème avant son match de la finale face à USD. Le vainqueur de cette rencontre va assurer sa survie en Ligue 1 et le match nul est interdit à PWD.

La capitale économique du Cameroun va certainement perdre un de ses clubs en Ligue 1, et c'est le match qui opposera New stars de Douala à Les Astres de la même ville qui sera l'outil du tirage. En cas de défaite, un club fera ses valises pour la descente. Si les Astres de Douala ont l'avantage du classement et qu'un nul simple sera salvateur, les Nouvelles stars de Douala vont batailler très dur jusqu'au coup de sifflet final pour ne pas connaître la descente sept années seulement après leur montée historique en Ligue 1. Un match-piège va opposer Fovu Club de Badjoun ( 7 points) à Unisport du Haut-Nkam (1 point). Si l'Unisport est déjà un candidat déclaré pour la Ligue 2, il pourrait, en cas de victoire, entrainé avec lui son voisin dans la région de l'Ouest. Défaite interdite pour Fovu de Baham.